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۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۳

بلوچی:

برای 118 هزار واحد مسکن مهر مازندران تسهیلات پرداخت شد

برای 118 هزار واحد مسکن مهر مازندران تسهیلات پرداخت شد

بهشهر - خبرگزاری مهر: مدیر شعب بانک مسکن مازندران گفت: در استان مازندران برای 118 هزار واحد مسکن مهر تسهیلات پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بلوچی عصر پنجشنبه در جلسه مسكن مهر  بهشهر كه با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان و نماينده مردم شرق مازندران در مجلس و جمعی از مسئولان شهري و استاني در فرمانداري بهشهر برگزار شد افزود: اين تسهيلات به مسكن مهر شهري، مسكن روستايي، خود مالكين و... پرداخت شده است.

وي اظهار داشت: تعامل بیشتر با مجموعه راه و شهرسازی،‌ خدمت‌رسانی و ارتقای رضایتمندی مشتریان و در نهایت دستیابی به اهداف بانک از جمله مسائلي است كه با قوت دنبال مي شود.

بلوچي ادامه داد: مسكن مهر يكهزار واحدي بهشهر براساس قرارداد و طبق فازبندي جلو مي رود و از تسهيلات مربوطه استفاده مي كند.

مدیر شعب بانک مسکن مازندران گفت: بانك مسكن براساس مقررات و مصوبه وام پرداخت مي كند و طبق اعلام مسكن و شهرسازي و براساس پيشرفت كار تسهيلات پرداخت مي شود و خارج از چارچوب اداري و توافقنامه كاري انجام نمي شود.

بلوچي بيان داشت: تفاهم نامه هزارواحدي مسكن مهر بهشهر منتفي نشده و به قوت خود باقي است و تنها فازبندي شده است كه فاز اول آن 204 واحد مصوب شده و براساس مصوب و پيشرفت كار تسهيلات مورد نياز پرداخت مي شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران نيز در اين جلسه افزود: افزايش قيمتي تا به حال براي مسكن مهر از سوي وزارت راه و شهرسازي ابلاغ نشده است و اگر تغييراتي اعمال شود ما هم اطلاع رساني مي كنيم.

سيد علي اسد گفت: مشكل نقدينگي در كل جامعه و  در مسكن مهر هم وجود دارد و محسوس است و بايد با برنامه ريزي مناسب در جهت رفع اين مشكل گام برداريم.

کد مطلب 2184803

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