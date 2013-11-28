برای 118 هزار واحد مسکن مهر مازندران تسهیلات پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بلوچی عصر پنجشنبه در جلسه مسكن مهر بهشهر كه با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان و نماينده مردم شرق مازندران در مجلس و جمعی از مسئولان شهري و استاني در فرمانداري بهشهر برگزار شد افزود: اين تسهيلات به مسكن مهر شهري، مسكن روستايي، خود مالكين و... پرداخت شده است.



وي اظهار داشت: تعامل بیشتر با مجموعه راه و شهرسازی،‌ خدمت‌رسانی و ارتقای رضایتمندی مشتریان و در نهایت دستیابی به اهداف بانک از جمله مسائلي است كه با قوت دنبال مي شود.



بلوچي ادامه داد: مسكن مهر يكهزار واحدي بهشهر براساس قرارداد و طبق فازبندي جلو مي رود و از تسهيلات مربوطه استفاده مي كند.



مدیر شعب بانک مسکن مازندران گفت: بانك مسكن براساس مقررات و مصوبه وام پرداخت مي كند و طبق اعلام مسكن و شهرسازي و براساس پيشرفت كار تسهيلات پرداخت مي شود و خارج از چارچوب اداري و توافقنامه كاري انجام نمي شود.



بلوچي بيان داشت: تفاهم نامه هزارواحدي مسكن مهر بهشهر منتفي نشده و به قوت خود باقي است و تنها فازبندي شده است كه فاز اول آن 204 واحد مصوب شده و براساس مصوب و پيشرفت كار تسهيلات مورد نياز پرداخت مي شود.



مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران نيز در اين جلسه افزود: افزايش قيمتي تا به حال براي مسكن مهر از سوي وزارت راه و شهرسازي ابلاغ نشده است و اگر تغييراتي اعمال شود ما هم اطلاع رساني مي كنيم.



سيد علي اسد گفت: مشكل نقدينگي در كل جامعه و در مسكن مهر هم وجود دارد و محسوس است و بايد با برنامه ريزي مناسب در جهت رفع اين مشكل گام برداريم.