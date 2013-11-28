حیطه علمی و دانشگاهی باید منزه از مسائل سیاسی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: اگر سایه علم بر این مسیر افتاد انسان در مسیر الهی قرار می گیرد اما اگر سایه سیاست، باند و جناح بر آن افتاد، آن علم در مسیر الهی نیست.

وی با بیان اینکه باید نماینده مصلحتهای مردم باشیم نه خواسته های آنان، تصریح کرد: اگر تبدیل به نماینده خواسته های مردم شویم، خانه بهداشت را جایی می سازیم که نباید بسازیم.

آیت الله ملک حسینی بیان داشت: متاسفانه گاهی فشارها، سیاست زدگی و قوم گرایی اجازه نمی دهد انگیزه های درست منجر به یک عزم و تصمیم شود.

وی بر فعالیت بر اساس مصلحت ها و ظرفیت ها تاکید کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی باید نماینده احقاق حق با توجه به نیازها باشد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری مغفول ماندن جامعه از ظرفیتهای انسانی مختلف را ظلم هایی دانست که بر انقلاب روا شده است و گفت: هیچ انسانی به تنهایی نمی تواند هدف و مقاصدش را تعیین کند و تنها راه نجات استفاده از همه ظرفیتهای موجود است.

وی با اشاره به محرومیت های کهگلویه و بویراحمد گفت: باید تلاش کرد به بهترین نحو ممکن به مردم این استان خدمت کرد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات مالی دانشگاهها، بیان کرد: اگر پول صرف دانشگاهها، حوزه ها و .. نشود، صرف زندانها خواهد شد.

تامین سلامت جامعه یک وظیفه بین بخشی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هم در این دیدار گفت: این دانشگاه در دو عرصه مهم آموزش و ارائه خدمات پزشکی و توسعه سلامت جامعه فعالیت می کند.

دکتر رضا چمن افزود: بخش عمده ای از تحقق سلامت جامعه محصول همکاری بین بخشی است و این تنها مربوط به این دانشگاه نیست.

وی بیان کرد: مشارکت همه دستگاهها و مردم در زمینه های اجتماعی، معنوی، بهداشتی و فرهنگی و .. است که به تحقق سلامت جامعه می انجامد.

چمن با بیان اینکه خواست مردم ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی است، گفت: دانشگاه در این زمینه پاسخگوست و مهمترین هدفش ارتقای کیفی خدمات به رغم وجود مشکلات موجود است.

وی بیان داشت: حجم عظیمی از این تقاضا ها وجود دارد که گاهی با نیازها هیچ تطابقی ندارد و متناسب با ظرفیتها نیست.

چمن همچنین مهمترین علل مرگ و میر در این استان را بیماریهای قلب و عروق، سوانح و حوادث و سرطانها عنوان کرد.