وضعیت کتابخانه های استان فارس مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مجدالدين معلمي عصر پنجشنبه در بيست و يكمين جشن كتاب استان فارس افزود: اكنون در شهرهاي بزرگ از جمله شيراز به دلیل گرانی زمین از لحاظ كتابخانههاي بزرگ وضعيت مطلوبي نداريم.
وی تصریح کرد: فارس به لحاظ تعداد كتابخانههاي كودك جزو پنج استان آخر كشور قرار دارد در حالیکه انتظارات بیش از این حد است.
معاون توسعه كتابخواني و كتابخانههاي نهاد كتابخانههاي عمومي كشور ادامه داد: در سال جاری پنج ميليارد تومان كتاب از محل درخواست عضو، در كشور خريداري خواهد شد اما در این میان استان فارس با 22 كتابخانه درخواست خريد كتاب از اين محل نداشته است.
معلمي تاکید کرد: در حالیکه 20 درصد از کل جمعیت عضو کتابخانه های عمومی کشور را کودکان تشکیل می دهند باید به این بخش توجه ویژه داشت که البته در استان فارس نیز نسبت به این موضوع کم توجهی می شود.
وی ادامه داد: مشكلات موجود در توسعه كتاب و كتابخواني در استان فارس خصوصا در بخش كودك و نوجوان باید برطرف شود.
معاون توسعه كتابخواني و كتابخانههاي نهاد كتابخانههاي عمومي کشور یادآور شد: زماني كه نهاد كتابخانهها زير نظر ارشاد فعاليت ميكرد يك هزار و 200 كتابخانه عمومي را تحت پوشش داشت اما اين آمار پس از مستقل شدن نهاد به سه هزار و 100 كتابخانه در كشور رسیده است.
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