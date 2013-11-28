دو معاون جدید دانشگاه علوم پزشکی یاسوج منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی دکتر رضا چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دکتر صدرالله محرابی به عنوان معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج منصوب شد.

دکتر صدرالله محرابی، نخستین استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد و دارای مدرک فوق‌تخصص اندويرولوژي و لاپاراسکوپی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است.

وی که سابقه معاونت درمانی این دانشگاه در دوران اصلاحات را در کارنامه دارد، جانشین دکتر هیبت‌الله صادقی شده که 9 سال این سمت را در اختیار داشت.

همچنین طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دکتر سید عبدالمحمد موسوی به عنوان معاون جدید پژوهش و فن آوری اطلاعات این دانشگاه منصوب شد.

وی دارای مدرک دکتری آموزش بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی یزد است که تا پیش از این نیز مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه را بر عهده داشته است.

او جانشین دکتر محمد ذوالعدل، معاون سابق پژوهش و فن آوری اطلاعات این دانشگاه شده است.

طی مراسمی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج معاونین جدید معرفی شدند و از خدمات معاونین سابق این دانشگاه تجلیل شد.