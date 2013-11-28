جذب سرمایه گذار در البرز مستلزم اعتمادسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل جدید منطقه ویژه اقتصادی پیام کرج با اشاره به اینکه منطقه پیام از سال 69 آغاز به کار کرده اما تا کنون روند سرعتی به خود نگرفته است، گفت: نمایندگان استان البرز آنچه که در توان دارند در صحن مجلس شورای اسلامی برای توسعه فعالیت های این منطقه اقتصادی چه در بخش برطرف کردن موانع قانون خصوصی سازی و حتی اصلاح قانون انجام خواهند داد.



وی با تاکید بر اینکه تصدیگری باید به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: منطقی نیست وزارت ارتباطات را گرفتار مسائل داخلی و درون سازمانی کنیم بلکه باید با ایجاد شرایط مناسب از ظرفیتهای بخش خصوصی و سرمایه گذاران استفاده کنیم.



کولیوند تعیین نوع سرمایه گذاری در منطقه پیام را گام نخست در توسعه آن دانست و افزود: گرفتار کردن سرمایه گذاران در پیچ و خم های اداری و قرار دادن قوانین متعدد موجب خسته شدن سرمایه گذاران می شود.



وی ادامه داد: اعتمادسازی و حفظ امنیت سرمایه گذاری دو عامل مهمی است که توسط حاکمیت ایجاد می شود و برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی در البرز ضروری است.



وی تاکید کرد: ما باید پنجره سرمایه گذاری را که در استان مطرح کرده ایم با استقرار نماینده تام الاختیار در آن عملیاتی کنیم تا سرمایه گذار برای ارائه سرمایه خود به این پنجره مراجعه کند.



کولیوند تسهیل قوانین، سرعت دهی در پاسخگویی و داشتن نگاه ویژه در حل مشکل را از مهمترین اقدامات موثر در جذب سرمایه گذار برشمرد و گفت: تسهیل قوانین به معنای نقض قوانین نیست.



وی همچنین بر انتخاب صحیح بخش خصوصی برای واگذاری امور تاکید کرد.

