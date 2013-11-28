پیروزی قاطعانه پتروشیمی/ ذوب آهن و دانشگاه آزاد هم بردند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که با پیروزی 83 بر 66 مهرام مقابل ماهان در تهران آغاز شد، با برگزاری چهار دیدار در شهرستان‌ها پیگیری شد. در چارچوب این دیدارها و در بندرامام، تیم پتروشیمی که سال گذشته برای نخستین عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال از آن خود کرد میزبان نیروی زمینی بود که هر چهار دیدار گذشته خود را با شکست تمام کرده بود.

نیروزی زمینی که تا پیش از دیدارهای این هفته به عنوان تنها تیم بدون برد در آخرین رده جدول رده‌بندی مسابقات قرار داشت در این دیدار نیز متحمل شکست سنگینی شد تا همچنان بدون برد و در قعر جدول رده‌بندی باشد.

شاگردان مهران حاتمی با کسب این پیروزی هشت امتیازی شدند اما موفق به صعود از رده سوم جدول رده‌بندی نشدند چرا که تیم دانشگاه آزاد که هفته گذشته از صدر جدول به رده دوم سقوط کرده بود در دیدار این هفته خود موفق شد همیاری زنجان را در حضور تماشاگرانش شکست دهد و جایگاه دومی خود را تثبیت کند. این سومین شکست همیاری زنجان در این فصل از مسابقات بود.

ذوب آهن - شهرداری گرگان؛ دیداری بود که در اصفهان برگزار شد و با برتری تیم میزبان هم به پایان رسید تا شاگردان فرزاد کوهیان همچنان بدون باخت باشند. گرگانی‌ها در حالی نتیجه این دیدار را واگذار کردند که هفته گذشته با غلبه بر ماهان نخستین برد خود را پس از کسب چهار باخت متوالی جشن گرفته بودند.

* پتروشیمی بندرامام 105 - نیروی زمینی 67

* ذوب آهن اصفهان 67 - شهرداری گرگان 43

* همیاری زنجان 44 - دانشگاه آزاد 50

هفت الماس قزوین - استقلال زرین قشم؛ دیگر دیدار هفته پنجم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور است ک ه همچنان در جریان است. این هفته از مسابقات با دیدار دو تیم افرا خلیج فارس و صنایع پتروشیمی در تالار بسکتبال آزادی به پایان می‌رسد. این بازی در جریان است.