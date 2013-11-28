تیم بسکتبال دانشگاه آزاد به زحمت از سد همیاری زنجان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های سوپر لیگ بسکتبال کشور تیم بسکتبال همیاری زنجان عصر امروز در سالن شش هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب میزبان تیم دانشگاه آزاد بود که با حساب 67 بر 62 بازی را به این تیم تهرانی واگذار کرد.

در این دیدار تیم همیاری شهرداری زنجان که عباس آقاکوچکی سرمربی خودرا به دلیل همراهی تیم بسکتبال با ویلچر در تایلند بر روی صندلی خود نمی دید نتوانست در مقابل تاکتیک هایی که مهران شاهین طبع در دستور کار دانشگاه آزاد قرار می داد کاری از پیش ببرد و این بازی را نیز واگذارکرد.

تیم همیاری شهرداری زنجان کوارتر نخست را با نتیجه 15 بر 11 در حالی به تیم دانشگاه آزاد واگذار کرد که می توانست در صورت دقت در پرتاب ها و همچنین اداره منطقی بازی به نفع خود به پایان ببرد.

کوارتر دوم نیز با برتری و حملات شاگردان مهران شاهین طبع ادامه یافت و این تیم دانشگاه آزاد بود که توانست کوارتر دوم را با امتیاز 17 - 14 به سود خود به پایان ببرد.

دانشگاه آزاد که در این دیدار کرم احمدیان بازیکن شماره 9 فصل قبل تیم همیاری زنجان را در ترکیب خود می دید در کوارتر سوم با حملات متعدد سعی در زیاد کردن فاصله امتیازی داشت ولی در این کوارتر تیم همیاری که ابراهیم محمدی آن را هدایت می کرد توانست با امتیاز 20 بر 18 کوارتر سوم را به سود خود به پایان برساند ولی در کوارتر چهارم به رغم تشویق پرشور تماشاگران زنجانی و همچنین عدم دقت در پرتاب ها و به هدر دادن موقعیت موجب شد که تیم دانشگاه آزاد این کوارتر را نیز با برتری نسبی خود به پایان برساند .

تیم همیاری شهرداری زنجان در حالی بازی خود مقابل تیم دانشگاه آزاد را با حساب 67 بر 62 واگذار کرد که از 5 بازی خود سه باخت و دو برد را در پرونده دارد و عدم حضور عباس آقاکوچکی و نیز عدم بهره مند بودن از بازیکنان با تجربه مشکلات متعدد را برای این تیم ایجاد کرده است.