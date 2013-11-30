تلاش دانشمند ایرانی برای بهبود زندگی معلولان/ کنترل صندلی چرخدار با سوراخی در زبان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "میثم قوانلو" در این پروژه، با ایجاد یک سوراخ بر روی زبان، امکان کنترل صندلی چرخدار و رایانه را برای افراد معلول فراهم کرده است.

دانشمندان معتقدند می تواند شیوه نوین آنها می تواند روش تعامل مردم با دنیا را پس از معلولیت متحول کند.

در این روش حرکات یک آهنربای ریز کار گذاشته شده در سوراخ زبان، توسط حسگرها، تشخیص داده شده و به دستوراتی که می توانند گستره ای از وسایل را کنترل کنند، تبدیل می شود.

این گروه از پژوهشگران آمریکایی به سرپرستی دانشمند ایرانی خود اعلام کردند در این روش مهارت شگفت انگیز زبان را به کار گرفته اند.

نتایج این پیشرفت در نشریه Science Translational Medicine منتشر شده است.

بخش بزرگی از مغز به کنترل زبان به خاطر نقش آن در گفتار اختصاص یافته است. این بخش از بدن به دلیل آسیب های نخاعی که می توانند بخش های دیگر بدن را دچار معلولیت کنند(تتراپلژی) صدمه نمی بیند.

دکتر میثم قوانلو مجری این تحقیقات گفت: ما درحال استفاده از توانایی های ذاتی زبان هستیم که یکی از شگفت انگیز ترین بخش های بدن است.

در این روش، یک سوراخ به اندازه عدس در زبان ، میدان مغناطیسی ایجاد می کند که با حرکت زبان تغییر می کند. حسگرهای موجود بر روی گونه می توانند موقعیت های دقیق این سوراخ را تشخیص دهند.

این روش نوین بر روی 23 فرد سالم و 11 فرد مبتلا به قطع نخاع از ناحیه گردن (تتراپلژی) انجام و شش موقعیت بر روی دهان، برنامه ریزی شد تا یک صندلی چرخدار یا یک رایانه را مانند لمس کردن گونه چپ برای چرخاندن صندلی به سمت چپ کنترل کنند.

به طور متوسط ، افراد مبتلا تتراپلژی توانستند نسبت به دیگر فناوری های موجود، سه بار سریع تر و با همان سطح از دقت این کارها را انجام دهند.

محققان معتقدند ، آنها خواهند توانست برای هر دندان در دهان یک دستور داشته باشند و با استفاده از ترکیبی از موقعیت زبان خواهند توانست تعداد "نامحدودی" از دستورات را عرضه کنند.

به گفته آنها این معلولین می توانند شماره تلفن بگیرند، کانال تلویزیون را عوض کرده و حتی با رایانه تایپ کنند.

دکتر قوانلو می گوید مردم قادر خواهند بود کارهای بسیار بیشتری را با تاثیر قابل توجه تری انجام دهند.

وی افزود همه بیماران این آزمایش از این فناوری استقبال کردند اما برخی از بیماران مسن تر به خاطرخودداری از سوراخ کردن زبان، در این آزمایش شرکت نکردند.

در حال حاضر این دستگاه فقط به آزمایشگاه های دانشگاهی محدود است. این گروه تلاش دارد تا این حسگرها را به سیم اورتودنسی دندان تنظیم کند که ثبات بیشتری داشته باشد و با کسب مجوز و تایید از سازمانهای مقرراتی آمریکا به صورت کیت هایی به دست بیماران برسد.

دکتر مارک بیکن مدیر مرکز تحقیقات خیریه نخاع می گوید اگرچه هدف نهایی درمان افراد معلول احیای دوباره نخاع است اما وسایل کمکی اکنون بسیار مورد نیاز هستند.

وی افزود در حالی که این شیوه می تواند برای بیماران مبتلا به معلولیت های حرکتی شدید مفید واقع شود، توانایی برای استفاده از گستره وسیع و پیچیده حرکات زبان در صدور دستور به دیگر وسایل کمکی می تواند عرصه دیگری برای کاوش های علمی باشد.

از همه اینها گذشته، زبان انجام بهترین و فوق العاده ترین دستورات را از طریق گفتار ارائه می کند از این رو چرا از همین گستره از حرکات برای دستور به وسایل کمکی استفاده نکنیم.

دکتر میثم قوانلو متولد 1352 شهر تهران است. وی دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران، کارشناسی مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتری مهندسی برق از دانشگاه میشیگان آمریکاست.