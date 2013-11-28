ساکنان مناطق محروم صومعه سرا رایگان ویزیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شبکه بهداشت و درمان صومعه سرا ظهر پنجشنبه در حاشیه اجرای این طرح افزود: شش پزشک عمومی و متخصص این شهرستان به روستای قرابای دهستان ضیابرصومعه سرا اعزام و بیماران این منطقه را رایگان ویزیت کردند.

وی اظهارداشت: هم اکنون در شرایطی ‏به سر می‌بریم که کشور به حضور پررنگ بسیج در عرصه‌ های مختلف نیاز دارد‎.

مهدی مقدم راد هدف از این اقدام را گرامیداشت هفته بسیج و ارائه خدمات پزشکی به شهروندان عنوان کرد و افزود: شبکه بهداشت و درمان شهرستان صومعه سرا همواره کمک به محرومان را که از آرمان های نظام جمهوری اسلامی بوده سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.

وی همچنین کمک به محرومان، تقویت معنویت و عواطف انسانی را از دیگر اهداف این اقدام خیرخواهانه ذکر کرد و ادامه داد: هفته بسیج فرصتی برای انتقال فرهنگ جهاد، شهادت و ایثار و ایجاد فضای معنوی در جامعه است.

مدیر شبکه بهداشت صومعه سرا در ادامه از ویزیت رایگان 137 نفر از اهالی روستای قرابای این شهرستان که 36 نفر به پزشک عمومی و 101 نفر به پزشک متخصص مراجعه کرده بودند خبر داد و یادآورشد: حركت مثبت تيم های بسیج جامعه پزشكي باعث تسهيل در امور درماني روستائيان و كاهش هزينه هاي آنان خواهد شد.