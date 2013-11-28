مسابقات ورزشی آقایان و بانوان در شیروان برگزار شد

سيدمحمود جلالي در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: همزمان با هفته بسیج يک دوره مسابقات تنيس روي ميز در بخش آقايان و دارت در بخش بانوان در بین كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان شيروان برگزار شد.

وی اظهار داشت: در مسابقات تنیس روی میز که به صورت دو حذفي برگزار شد، در پایان حسن غفوري فرد پس از پشت سر نهادن تمامی رقبا به عنوان قهرمانی دست یافت، نظر آذري با يك شكست نایب قهرمان شد و رامين نوري نيز با دو شكست عنوان سومی را از آن خود کرد.

به گفته جلالی در مسابقات دارت بانوان نيز محبوبه جعفري،‌ صديقه ظفرنژاد و فاطمه قاسمي به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را كسب كردند.

او اضافه کرد: به نفرات برتر اين دوره مسابقات جوايز نفيسي به رسم يادبود و يادآوري هفته بسيج اهدا شد.

فرمانده پايگاه شهيد فياض بخش شهرستان شیروان در پایان اظهار کرد: همچنين روز جمعه هشتم آذر نیز به مناسبت هفته بسيج، برنامه كوهنوردي مشترك با بسيج مهندسين به مقصد يامان داغي برگزار مي شود.

