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۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۵۰

نجفی تاکید کرد:

شكوفايي اقتصادي بدون امنيت مرزي پايدار محقق نخواهد شد

شكوفايي اقتصادي بدون امنيت مرزي پايدار محقق نخواهد شد

رشت – خبرگزاری مهر: استاندار گیلان گفت: شكوفايي اقتصادي بدون امنيت مرزي پايدار محقق نخواهد شد بنابراین مسئولان باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر،  محمدعلي نجفي ظهر پنجشنبه در نشست بررسي وضعيت مرزهاي گيلان در ديدار با فرمانده مرزباني كشور افزود: اين امنيت بدون شك با تلاش شبانه روزي و خالصانه مرزبانان غيور ايران اسلامي محقق شده است.

وي تاكيد كرد: خوشبختانه كشورایران اسلامی از لحاظ امنيت مرزها بويژه در استان وضعيت مناسبي دارد و بايد از اين فرصت جهت حمايت از سرمايه گذاران بهره برد.

استاندار گيلان گفت: در كنار امنيت پايدار با توجه به توفيقات سياست خارجي كشور در مذاكرات ژنو فضا براي دعوت از سرمايه گذاران بيشتر از گذشته فراهم است.

وی اظهار داشت: گيلان امن ترين مرز كشور را دارد و اين ويژگي امتياز ويژه اي براي جذب سرمايه گذاران و دريچه بهبود معيشت مردم است.

فرمانده مرزباني كشور نيز در اين ديدار با اشاره به آغاز اجراي طرح جامع مرزباني كشور گفت: اين طرح حاصل تعامل دستگاه هاي امنيتي - اجرايي با وزارت كشور است كه در سال 91 به تصويب شوراي عالي امنيت ملي رسيد.

سردار ذوالفقاري یادآورشد: اجراي اين طرح تاثير بسزايي در ارتقاي امنيت مرز ها هم افزايي فعاليت هاي عمراني و امنيتي در مرزها و نقشه ي راهي براي مجموعه اقدامات مرزي است.

کد مطلب 2184852

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