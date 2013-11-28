شكوفايي اقتصادي بدون امنيت مرزي پايدار محقق نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلي نجفي ظهر پنجشنبه در نشست بررسي وضعيت مرزهاي گيلان در ديدار با فرمانده مرزباني كشور افزود: اين امنيت بدون شك با تلاش شبانه روزي و خالصانه مرزبانان غيور ايران اسلامي محقق شده است.

وي تاكيد كرد: خوشبختانه كشورایران اسلامی از لحاظ امنيت مرزها بويژه در استان وضعيت مناسبي دارد و بايد از اين فرصت جهت حمايت از سرمايه گذاران بهره برد.

استاندار گيلان گفت: در كنار امنيت پايدار با توجه به توفيقات سياست خارجي كشور در مذاكرات ژنو فضا براي دعوت از سرمايه گذاران بيشتر از گذشته فراهم است.

وی اظهار داشت: گيلان امن ترين مرز كشور را دارد و اين ويژگي امتياز ويژه اي براي جذب سرمايه گذاران و دريچه بهبود معيشت مردم است.

فرمانده مرزباني كشور نيز در اين ديدار با اشاره به آغاز اجراي طرح جامع مرزباني كشور گفت: اين طرح حاصل تعامل دستگاه هاي امنيتي - اجرايي با وزارت كشور است كه در سال 91 به تصويب شوراي عالي امنيت ملي رسيد.

سردار ذوالفقاري یادآورشد: اجراي اين طرح تاثير بسزايي در ارتقاي امنيت مرز ها هم افزايي فعاليت هاي عمراني و امنيتي در مرزها و نقشه ي راهي براي مجموعه اقدامات مرزي است.