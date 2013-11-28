نفرات برتر مسابقات قرآنی استان قزوین مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه شب در مراسمی با حضور حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، حجت الاسلام مصطفی نوروزی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، علی اکبر زینالو رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و جمعی از خاواده های علاقمند به علوم قرآنی در حسینیه امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار شد.



در این رقابتها در رشته حفظ پنج جزء شکوفه های پسر، علی همایون تبار، امیر عباس زراعی، سید علی صدیقی اول تا سوم شدند.



در حفظ 10 جزء قرآن کریم، مهدی رجبی اول و ابوالفضل کشاورز دوم شد، حفظ 20 جزء، علی صادقی نیارکی، امیر حسین علیجانی و امیر عباس صلح جو رده های اول تا سوم را کسب کردند.



در حفظ کل حسین نصیرلو اول و مهدی حیدری دوم شد، در ترتیل شهاب الدین زنوزی، جواد گنجی کیامه، ابوالحسن ملکی، در قرائت شکوفه ها علی غلامی، محمد بابا و میثم سروری فر، در اذان، علی غلامی، علی محمدی، سید امیر حسین حسینی آقا بابایی اول تا سوم شدند.

در بخش بزرگسالان در حفظ 10 جزء محمد مافی، حسین وحدانی، محمد خدادادبیگی، در 20 جزء، محسن سلیمی، مسلم کیایی، محسن چلمبری، در حفظ کل قرآن، سعید علی اکبری، محمود میرزایی، بهرامعلی گل محمدی، در ترتیل، محمد بهرامی، علیرضا صحراکاران، ابراهیم آبتین، در قرائت، علی شعبانی، جواد رفعتی و محمد قاسمی، در اذان سید مصطفی حسینی، محسن قلی پور و سعید رفعتی، در ابتهال، جواد رفعتی، سعید علی اکبری و سعید حاجی، در گروه هم خوانی و مدیحه سرایی هم گروه اهل بیت(ع)، عترت النبی(ص) و نور(ص) بترتیب در رده های اول تا سوم قرار گرفتند.



در قسمت خواهران در بخش شکوفه ها در حفظ پنج جزء، اکرم نقدی پور، مریم نوروزی، زهرا جانی، حفظ 10 جزء، مریم مجاهدی، زینب علی نسائی، مریم سیاهکلی مرادی، در حفظ 20 جزء، فاطمه احمدی و سیده مریم دریاباری، در حفظ کل، نگار مخبریان نژاد، سپیده بهرامی، سحر بهرامی، در ترتیل هم فاطمه دانشخواه، فاطمه حضرتی و فرنوش منصوریان، اول تا سوم شدند.

در حفظ 10 جزء خواهران بزرگسال، گل جهان زراعی، حبیبه ایمانی نژاد، لیلا صبوری، در حفظ 20 جزء، سمیه محمدیان، زهرا ابراهیمی، سکینه صفری، در حفظ کل، فاطمه افشار ایرانی، هدی صراف ها و طیبه ضرابی نژاد، در ترتیل، فرانگیز عشایری، بنت الهدی گرجی، حنانه حسینی، در قرائت، طاهره عبداللهی، مریم سهرابی، مریم شادور، در ابتهال، مریم سهرابی، طاهره عبداللهی، فاطمه رحمان پور و در گروه همخوانی و تواشیح هم گروه نورالثقلین، ضحی و سحاب رحمت توانستند رتبه های اول تا سوم را کسب کنند.



نفرات اول هر رشته به رقابت های کشوری راه پیدا کردند.



سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم و هیجدهمین دوره رقابتهای اذان، ابتهال، همخوانی و مدیحه سرایی با شرکت شش هزار و 742 نفر در هفت رشته در مدت دو روز در امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار شد.



داوری این رقابتها نیز توسط 50 داور بومی و غیر بومی ممتاز انجام شد.

