50درصد کتب کتابخانه های مدارس رودان قدیمی و فرسوده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی خادمی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران باتاکید بر نگاه ویژه به مقوله کتاب و کتاب خوانی در مدارس، اظهار داشت: برای نهادینه شدن فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در دانش آموزان نیازمند آماده کردن بستر مناسب درمدارس و ایجاد انگیزه لازم در دانش آموزان است.

وی به وجود بیش از 17 هزارجلد کتاب در77 کتابخانه های مدارس رودان اشاره کرد و افزود: این کتب بیشتر با عناوین دین و مذهب،ادبیات، تاریخ،علمی ،هنری، سرگذشت و زندگی نامه مشاهیر ایران وجهان،داستان و کتب کمک درسی و تست است.

خادمی تصریح کرد: 77 آموزشگاه شهرستان رودان دارای کتابخانه مستقل و کلاسی هستند که تلاش می شود با برنامه ریزی وپیگیری های لازم،همه مدارس به کتابخانه مجهز شوند.

این مسئول به فرسودگی ، قدیمی وجدید نبودن کتب موجود در کتاب خانه های مدارس اشاره کرد و بیان داشت:50 درصد از کتب موجود در مدارس قدیمی هستند که لزوم نگاه ویژه به تجهیز کتاب خانه ها را خواستار شد.

مدیرآموزش وپرورش رودان خاطر نشان کرد: درسال های گذشته با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان و استان، تعدادی کتب به مدارس اختصاص داده شد که با توجه به جمعیت 20 هزار نفری دانش آموزان این شهرستان کمبود شدیدی در زمینه کتاب درکتابخانه های مدارس احساس می شود.

وی به نبود فضای مناسب کتابخانه در مدارس اشاره کرد و گفت: تأکید بر ایجاد فرهنگ مطالعه نیازمند ایجاد بستر مناسب در این مسیر است ولی درساخت مدارس،فضایی برای کتابخانه درنظرگرفته نمی شود که نیازمند بازنگری جدی درساخت مدارس در سال های آینده وپرداختن به این موضوع بیشتر احساس می شود.

خادمی از اجرای برنامه های نقاشی همگانی با موضوع کتاب،جشنواره اهداءکتاب،قصه خوانی،انشانویسی در مورد کتاب،بازدید ازکتابخوانه عمومی وبرپایی شش نمایشگاه کتاب در مدارس شهری وروستایی و دعوت از نویسندگان برجسته کشوری جهت حضوردرمدارس شهرستان دردرهفته کتاب و کتابخوانی در مدارس رودان نام برد.

مدیرآموزش وپرورش رودان استقبال از کتاب و مطالعه را دردانش آموزان مقطع ابتدایی را بیشتر از مقاطع متوسطه اول و دوم دانست و اظهار داشت:موضوعات جذاب، کیفیت وشکل مطلوب،موضوعات مرتبط با زندگی و سن دانش آموزان وقیمت را می توان از مهمترین عواما دخیل در مطالعه دانش آموزان دانست.