هفت کشته و 60 مجروح در زلزله دشتستان

فریدون حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمین لرزه ای به بزرگی 5.7 درجه در مقیاس ریشتر عصر امروز شهرستان دشتستان را لرزاند و متاسفانه هفت کشته و 60 مجروح در پی داشت که حال 2 نفر از آنها وخیم است و 130 نفر نیز دربیمارستان به صورت سرپایی درمان شدند.

وی افزود: نیروهای امدادی در منطقه حضور دارند و برای خدمات رسانی به مصدومان و حادثه دیدگان حاضر هستند.

استاندار بوشهر افزود: ارگان های مختلف امدادی در منطقه هستند و نیازی به حضور مردم در این منطقه نیست.

گزارشات تکمیلی مهر متعاقبا اعلام خواهد شد.