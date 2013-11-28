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۷ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۱۴

حسنوند به مهر خبرداد:

هفت کشته و 60 مجروح در زلزله دشتستان

هفت کشته و 60 مجروح در زلزله دشتستان

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: در زمین لرزه دشتستان هفت نفر کشته و 60 نفر مجروح شدند.

فریدون حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمین لرزه ای به بزرگی 5.7 درجه در مقیاس ریشتر عصر امروز شهرستان دشتستان را لرزاند و متاسفانه هفت کشته و 60 مجروح در پی داشت که حال 2 نفر از آنها وخیم است و 130 نفر نیز دربیمارستان به صورت سرپایی درمان شدند.

وی افزود: نیروهای امدادی در منطقه حضور دارند و برای خدمات رسانی به مصدومان و حادثه دیدگان حاضر هستند.

استاندار بوشهر افزود: ارگان های مختلف امدادی در منطقه هستند و نیازی به حضور مردم در این منطقه نیست.

گزارشات تکمیلی مهر متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 2184870

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