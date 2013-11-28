شهرستان خاش و سراوان در جنوب سیستان و بلوچستان لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، مقارن ساعت 19:5 دقیقه و 48 ثانیه شامگاه پنجشنبه زمین لرزه ای به بزرگی 3/6 ریشتر حومه شهرستان های خاش، سراوان و مهرستان را به لرزه درآورد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر اظهار داشت: این زمین لرزه شامگاه امشب در حوالی شهرستان های سراوان، خاش و مهرستان به وقوع پیوست و خوشبختانه تاکنون هیچ گونه خسارتی در این رابطه گزارش نشده است.

رضا اربابی افزود: این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین و در طول جغرافیایی 61.62 و عرض جغرافیایی 28.07 و در حوالی شهرهای جنوبی استان از جمله خاش، سراوان و مهرستان به وقوع پیوست.