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۷ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۲۵

شهرستان خاش و سراوان در جنوب سیستان و بلوچستان لرزید

شهرستان خاش و سراوان در جنوب سیستان و بلوچستان لرزید

زاهدان-خبرگزاری مهر: زلزله ای به بزرگی 3/6 ریشتر حومه شهرستان های خاش، سراوان و مهرستان را در جنوب سیستان و بلوچستان لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، مقارن ساعت 19:5 دقیقه و 48 ثانیه شامگاه پنجشنبه زمین لرزه ای به بزرگی 3/6 ریشتر حومه شهرستان های خاش، سراوان و مهرستان را به لرزه درآورد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر اظهار داشت: این زمین لرزه شامگاه امشب در حوالی شهرستان های سراوان، خاش و مهرستان به وقوع پیوست و خوشبختانه تاکنون هیچ گونه خسارتی در این رابطه گزارش نشده است.

رضا اربابی افزود: این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین و در طول جغرافیایی 61.62 و عرض جغرافیایی 28.07 و در حوالی شهرهای جنوبی استان از جمله خاش، سراوان و مهرستان به وقوع پیوست.

 

کد مطلب 2184871

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