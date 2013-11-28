  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۸ آذر ۱۳۹۲، ۰:۱۴

در پی وقوع زلزله برازجان/

مرکز اورژانس کهگیلویه و بویراحمد در حالت آماده باش/آمادگی برای اعزام به مناطق زلزله زده

مرکز اورژانس کهگیلویه و بویراحمد در حالت آماده باش/آمادگی برای اعزام به مناطق زلزله زده

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد از اعلام آمادگی این مرکز برای کمک به زلزله‌زدگان عصر پنجشنبه شهرستانهای برازجان و دشتستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء رسولی به خبرنگاران گفت: در پی وقوع زلزله 5.7 ریشتری در شهرستانهای دشتستان و برازجان از توابع استان بوشهر، مرکز اورژانس 115 کهگیلویه و بویراحمد به حالت آماده‌باش درآمده است.

وی افزود: مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان هم‌اکنون از آمادگی کامل برای اعزام نیروی امدادگر، پزشک، اتوبوس آمبولانس وآمبولانس‌های مجهز به مناطق زلزله زده دارد.

رسولی اظهار داشت: تمامی پایگاه‌های اورژانس 115 استان هم‌اکنون ذر حالت آماده‌باش هستند.

وی بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد، از جمله دانشگاههای معین استان بوشهر در حوادث غیرمترقبه است.

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله ای به بزرگی 5.7 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 17 و 21 دقیقه عصر امروز، دشتستان و برازجان را لرزاند.

شدت این زمین لرزه به حدی بود که شهر یاسوج در 210کیلومتری شهرستان برازجان را نیز لرزاند.

 

کد مطلب 2184884

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها