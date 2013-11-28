مرکز اورژانس کهگیلویه و بویراحمد در حالت آماده باش/آمادگی برای اعزام به مناطق زلزله زده

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء رسولی به خبرنگاران گفت: در پی وقوع زلزله 5.7 ریشتری در شهرستانهای دشتستان و برازجان از توابع استان بوشهر، مرکز اورژانس 115 کهگیلویه و بویراحمد به حالت آماده‌باش درآمده است.

وی افزود: مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان هم‌اکنون از آمادگی کامل برای اعزام نیروی امدادگر، پزشک، اتوبوس آمبولانس وآمبولانس‌های مجهز به مناطق زلزله زده دارد.

رسولی اظهار داشت: تمامی پایگاه‌های اورژانس 115 استان هم‌اکنون ذر حالت آماده‌باش هستند.

وی بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد، از جمله دانشگاههای معین استان بوشهر در حوادث غیرمترقبه است.

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله ای به بزرگی 5.7 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 17 و 21 دقیقه عصر امروز، دشتستان و برازجان را لرزاند.

شدت این زمین لرزه به حدی بود که شهر یاسوج در 210کیلومتری شهرستان برازجان را نیز لرزاند.