مرکز اورژانس کهگیلویه و بویراحمد در حالت آماده باش/آمادگی برای اعزام به مناطق زلزله زده

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء رسولی به خبرنگاران گفت: در پی وقوع زلزله 5.7 ریشتری در شهرستانهای دشتستان و برازجان از توابع استان بوشهر، مرکز اورژانس 115 کهگیلویه و بویراحمد به حالت آمادهباش درآمده است.
وی افزود: مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان هماکنون از آمادگی کامل برای اعزام نیروی امدادگر، پزشک، اتوبوس آمبولانس وآمبولانسهای مجهز به مناطق زلزله زده دارد.
رسولی اظهار داشت: تمامی پایگاههای اورژانس 115 استان هماکنون ذر حالت آمادهباش هستند.
وی بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد، از جمله دانشگاههای معین استان بوشهر در حوادث غیرمترقبه است.
به گزارش خبرنگار مهر، زلزله ای به بزرگی 5.7 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 17 و 21 دقیقه عصر امروز، دشتستان و برازجان را لرزاند.
شدت این زمین لرزه به حدی بود که شهر یاسوج در 210کیلومتری شهرستان برازجان را نیز لرزاند.
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