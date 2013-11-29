دلایل و ملاک تغییر مدیران در دانشگاه آزاد/ تغییر ساختار هیات امنای استانی 

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید میرزاده در اولین جلسه هیئت امنای استانی دانشگاه آزاد واحدهای سیستان وبلوچستان از تفویض اختیار به هیئت های استانی خبر داد و تمرکز گرایی را سیاستی شکست خورده دانست و گفت: هیئت امناهای استانی جنبه تشریفاتی ندارند و امیدواریم آن ها به صورت جدی فعال باشند. این هیئت ها اختیارات کافی خواهند داشت و ساختار آنها تغییر خواهد کرد. ابزارهای نظارتی این هیئت ها کمیسیون دائمی آن و کمیته نظارت بر عملکرد دانشگاهها است.

میرزاده کار مدیران سازمان مرکزی را نظارت و پشتیبانی دانست و افزود: مدیران ضعیف از تفویض اختیار می ترسند. کار مدیران سازمان و هیئت امنای مرکزی پشتیبانی و حمایت و استانداردسازی و نظارت است.

رئیس دانشگاه آزاد درباره تغییرات مدیریتی در این دانشگاه گفت: جایگزینی ها به دو دلیل اجتناب ناپذیر است؛ اول این که ممکن است فردی شایسته تر برای مدیریت پیدا کنیم. دیگری وحدت در مدیریت است. مجموعه دانشگاه آزاد باید هماهنگ باشد و گرنه شکست می خورد.

وی با اشاره به شرایط مدیرانی که با آنها همکاری می کند، گفت: سعی می کنیم مدیرانی که در چارچوب سیاست های کلی نظام حرکت می کنند، علاقه مند به توسعه دانشگاه و فراجناحی هستند، فارغ از وابستگی های سیاسی را حفظ یا انتخاب کنیم.

میرزاده خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد محیطی علمی و اسلامی است و سند اسلامی شدن دانشگاه آزاد ابلاغ شده است.

در این جلسه همچنین شایانفر ، معاونت هماهنگی دانشگاه افزایش مشارکت نخبگان، تمرکز زدایی، استفاده از افکار مختلف و افزایش انگیزه برای مشارکت در آموزش عالی، صداقت، ایجاد شهرک های دانش بنیان و توسعه اماکن ورزشی را از سیاست های جدید دانشگاه آزاد اعلام کرد.

وی درباره جایگاه ویژه هیئت های امنای استانی گفت:شورای عالی انقلاب فرهنگی امتیاز ویژه ای به هیئت امنای استانی داده است. آنها می توانند سرپرست های واحدهای غیر از مرکز استان را با رای اعتماد به ریاست برسانند. این امتیازی است که دانشگاه های دولتی ندارند.

اولین جلسه هیئت امنای استانی دانشگاه آزاد واحدهای سیستان وبلوچستان با حضور معاونت های عمرانی، هماهنگی، پژوهش و فناوری، ورزشی، علوم پزشکی، آموزشی و روابط عمومی دانشگاه آزاد و امام جمعه زاهدان و روسای واحدهای دانشگاه آزاد این استان و اعضای هیئت امنا برگزار شد.

در این جلسه اعضای موقت کمیسیون هیئت امنا وک میته نظارت بر دانشگاه تعیین شدند و آئین نامه داخلی هیئت امنای استانی سیستان و بلوچستان به تصویب رسید.