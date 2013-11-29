دو ميليارد ريال براي ساماندهي گلزار شهداي سفيد چاه اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلي رضايي شامگاه پنجشنبه در ديدار صميمي با فرزندان شاهد كه به همت سپاه ناحيه گلوگاه در دخانيات تيرتاش برگزار شد افزود: مبلغ عنوان شده براي بهسازي و تعميرات سنگ قبرها و گلزار شهدا اختصاص يافته است تا گلزار شهداي سفيد چاه كه 120 شهيد گلوگاهي در آنجا آرميده اند بهسازي و مناسب سازي شود.



وي اظهار داشت: زمان شناسي و موقعيت شناسي از جمله شاخصه هاي مهم شهدا بود كه با اين درك عظيم رفتند.



رضايي يادآور شد: مسئوليت انقطاع گلزار شهداي سفيد چاه بر عهده ما نيست و در حوزه كاري فرماندار شهرستان است تا در رابطه با اين مسائل و تقسيم بندي هاي سياسي تصميم گيري شود.



مديركل بنياد شهيد مازندران ادامه داد: شهدا از خواص نظام ما هستند و نظام ما بر روي خون شهدا استحكام يافته و بايد قدردان شهدا و خانواده هايشان باشيم.



رضايي با اشاره به اینکه همه ما بدهکار فرزندان شاهد و ایثارگر هستیم، يادآور شد: هر كاري كه براي فرزندان شاهد انجام شود جايگزين وجود پدر براي آنان نيست.



فرمانده سپاه ناحيه گلوگاه نيز با گراميداشت نام و ياد 350 شهيد گلوگاهي گفت: شهرستان گلوگاه 20 اذر ماه امسال يادواره بزرگ سرداران و 350 شهيد گلوگاه را برگزار مي كند.



سرهنگ حسين حسني ادامه داد: قدر پدران خود را که برای ما عزت به ارمغان آوردند و قدر مادران خود را که به جای پدر برایتان پدری کردند بدانید.



فرماندار گلوگاه نيز در سخناني بيان داشت: شايد در مراحلي ما خود را فراموش كرديم اما بايد بدانيم كه اگر ايستادگي شهداي ما در برابر دشمن نبود امروز ارزشي براي ما نبود .



عيسي قاسمي طوسي بيان داشت: ارج نهادن به خانواده شهدا شکر نعمت امنیت است كه بايد در هر زمان اين مسئله مورد توجه ما قرار گيرد.



گفتني است فرزندان شاهد در اين نشست صميمي اشتغال و بهسازي گلزار شهداي سفيد چاه و همچنين قرار گرفتن سفيد چاه در حوزه تقسيمات بهشهر را با توجه به وجود 120 شهيد گلوگاهي مدفون در اين آرامگاه را از عمده مشكلات خود عنوان كردند كه قول مساعدت و همكاري داده شد.