به گزارش خبرنگار مهر، سعید عبدالله‌پور شامگاه پنجشنبه پس از شکست ذوب‌آهن مقابل استقلال صنعتی خوزستان با بیان اینکه تیم ما در این بازی از موقعیت‌های خود استفاده نکرد، اظهار داشت: ما در این مسابقه موقعیت‌های بسیاری برای رسیدن به گل داشتیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

وی افزود: به نظر من استقلال خوزستان در این مسابقه موقعیت‌های چندانی نداشت و تیم برتر میدان نبود و گل این تیم نیز بر خلاف روند بازی به ثمر رسید و متاسفانه باعث شکست تیم ما شد.

مدافع تیم ذوب‌آهن اصفهان پیرامون پنالتی این تیم که توسط مهدی رجب‌زاده، وارد دروازه نشد، تصریح کرد: متاسفانه ما هرچه در این بازی زدیم، به در بسته خوردیم و پنالتی نیز از بین رفت تا نتوانیم پیروز مسابقه باشیم.

وی افزود: با این حال به آینده تیم امید داریم و ما به شرایط کنونی تیم، بد بین نیستیم و مطمئنم که می‌توانیم در آینده نقشه‌های خود را عملی کرده و به پیروزی برسیم تا شکست‌های خود را جبران کنیم.

عبدالله‌پور اضافه کرد: باشگاه و کادر فنی همه برنامه‌های خود را برای پیروزی ذوب‌آهن انجام داده‌اند و تلاش می‌کنیم که به هدفی که در فصل جاری داریم، برسیم.