۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۸

سعید عبدالله‌پور:

ذوب‌آهن مقابل استقلال صنعتی به در بسته خورد

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدافع تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: تیم ما در دیدار با استقلال صنعتی خوزستان نتوانست از موقعیت‌های خود استفاده کند و هرچه زد، به در بسته خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عبدالله‌پور شامگاه پنجشنبه پس از شکست ذوب‌آهن مقابل استقلال صنعتی خوزستان با بیان اینکه تیم ما در این بازی از موقعیت‌های خود استفاده نکرد، اظهار داشت: ما در این مسابقه موقعیت‌های بسیاری برای رسیدن به گل داشتیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

وی افزود: به نظر من استقلال خوزستان در این مسابقه موقعیت‌های چندانی نداشت و تیم برتر میدان نبود و گل این تیم نیز بر خلاف روند بازی به ثمر رسید و متاسفانه باعث شکست تیم ما شد.

مدافع تیم ذوب‌آهن اصفهان پیرامون پنالتی این تیم که توسط مهدی رجب‌زاده، وارد دروازه نشد، تصریح کرد: متاسفانه ما هرچه در این بازی زدیم، به در بسته خوردیم و پنالتی نیز از بین رفت تا نتوانیم پیروز مسابقه باشیم.

وی افزود: با این حال به آینده تیم امید داریم و ما به شرایط کنونی تیم، بد بین نیستیم و مطمئنم که می‌توانیم در آینده نقشه‌های خود را عملی کرده و به پیروزی برسیم تا شکست‌های خود را جبران کنیم.

عبدالله‌پور اضافه کرد: باشگاه و کادر فنی همه برنامه‌های خود را برای پیروزی ذوب‌آهن انجام داده‌اند و تلاش می‌کنیم که به هدفی که در فصل جاری داریم، برسیم.

 

