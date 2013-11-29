پیام تسلیت رییس جمهور برای زلزله زدگان برازجان

به گزارش خبرگزاری مهر متن پیام دکتر روحانی به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

خبر وقوع زلزله در شهرستان برازجان و كشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان عزیزمان موجب تاسف و تاثر گردید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با همه داغداران و آسیب دیدگان این حادثه ، از خداوند متعال، برای درگذشتگان، غفران و رحمت الهی ، برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان و آسیب دیدگان نیز بردباری مسئلت دارم.

از همه مسئولان ذیربط می خواهم تا با بسیج امكانات و نیروی امداد رسانی ، پشتیبانی ها و كمك های لازم را از مردم مناطق زلزله زده بعمل آورند.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران