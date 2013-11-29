به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شمارش معکوس برای آغاز دوره دبیرکلی ایران بر مجمع کشورهای صادرکننده گاز، محمد حسين عادلي دبیرکل جدید این مجمع بین‌المللی با سفر به پایتخت گازی ایران آخرین وضعیت طرح توسعه فازهای پارس جنوبی را مورد بررسی قرار داد.



عادلی در حاشیه این بازدید یک روزه گازی گفت: مجموعه اقدامات گسترده انجام شده در پايتخت گازي كشور، اين منطقه هم اكنون به يكي از حوزه‌هاي كانوني و استراتژيك در نقشه بين‌المللي عرضه و تامين تقاضاي جهاني گاز تبديل شده است.



دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز با اشاره به سهم قابل توجه منابع گاز طبیعی در ميادين مشترك و مستقل ايران و در اختیار داشتن بيش از 33 تريليون مترمكعب ذخيره قابل استحصال گاز طبيعي تصریح کرد: ايران در حال حاضر با قرار گرفتن در رتبه دوم كشورهاي بزرگ دارنده ذخائر گاز يكي از عمده ترين مناطق تامين كننده انرژي جهان خواهد بود كه اين بيانگر آن است كه مجمع كشورهاي صادركننده گاز با وجود اين دست از بازيگران بزرگ توليد از چه ظرفيت و پتانسيلي در شبكه تجارت جهاني منابع هيدروكربوري برخوردار است .



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با توجه به جایگاه گاز در اقتصاد جهانی و همچنین در اختیار داشتن بیش از 70 درصد از ذخایر گاز جهان در این كشورهاي عضو اين سازمان بین‌المللی، GECF می تواند در عرصه انرژی جهان نقش تاثیرگذاری ایفا کند، اظهار داشت: تحولات امید بخش امروز کشور نوید این را دارد که به زودي با گشايش فصلي نوين در توسعه و پيشبرد برنامه‌ها، منطقه عسلویه به عنوان منطقه ای پر اهميت و استراتژیک مورد توجه جهانيان قرار خواهد گرفت.



عادلی تاکید کرد: مجموعه تدابیر ویژه وزارت نفت ايران در قالب برنامه اقتصادي دولت كه ارتقا سطح سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين منطقه را هدف قرار داده شاهد افزايش فعاليت‌ها در مسير توسعه طرح‌هاي عسلویه خواهيم بود كه اين مي تواند بيش از پيش شكوفايي اقتصاد ملي را در برداشته باشد .



به گزارش مهر، عادلی دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز در این بازدید یک روزه از طرح توسعه فازهای 15 تا 18 پارس جنوبی بازدید کرد.