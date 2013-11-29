مبارزه 17 تیم روی تاتامی سوپر لیگ کاراته

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم عصر پنجشنبه برگزار شد و در جریان آن مقرر گردید 9 تیم مناطق نفت خیز جنوب، آوای رزم، فولاد مبارکه سپاهان، باشگاه پرهام، دانشگاه آزاد اسلامی، آذرخودروی نوین قم، برق هرمزگان، تیم کاراته پایتخت و شهید داورزنی قرچک مسابقات خود را به صورت دوره ای و در یک گروه برگزار کنند. این مسابقات از 22 آذرماه آغاز خواهد شد و طی آن در هر هفته تیم ها دو بار به روی تاتامی می روند.

همچنین در بخش بانوان هشت تیم پتروشیمی خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، مروارید کردستان، فولاد مبارکه سپاهان، هیات کاراته سمنان، صبای قم، علمدار کربلا و شهید همتی فر در سوپر لیگ بانوان حضور خواهند داشت و در یک گروه به مصاف هم می روند. رقابتهای این رده نیز 29 آذرماه آغاز خواهد شد.

برنامه هفته نخست سوپر لیگ مردان:

مرحله اول :

تیم کاراته پایتخت - مناطق نفت خیز جنوب

برق هرمزگان - آوای رزم

آذر خودرو نوین - فولادمبارکه سپاهان

دانشگاه آزاد اسلامی - باشگاه پرهام

در این مرحله تیم شهید داورزنی استراحت دارد.



مرحله دوم:

برق هرمزگان - شهید داورزنی

آذر خودرو نوین - مناطق نفت خیز جنوب

دانشگاه آزاد اسلامی - آوای رزم

باشگاه پرهام - فولاد مبارکه سپاهان

در این مرحله تیم کاراته پایتخت استراحت دارد.