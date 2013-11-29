عوامل دولتی مرا مجبور به استعفا نکردند/ سازمان تنظیم مقررات عامل اصلی استعفایم بود

جمشید پژویان در گفتگو با مهر با اعلام خبر استعفای خود از ریاست شورای رقابت گفت: عوامل دولتی مرا مجبور به استعفا نکرده اند بلکه علت عمده این استعفا وجود عوامل بیکار و مخل کار شورای رقابت در سازمان تنظیم مقررات بوده است.

رئیس شورای رقابت افزود: تعدادی از افراد بیکار در سازمان تنظیم مقررات به صورت دائم در کار شورای رقابت اختلال ایجاد می کردند و هیچ گاه دولتی ها یا شخص خاصی مرا مجبور به استعفا نکرده است.

وی افزود: چالش‌های خودرو یکی از عوامل کوچک موثر در این استعفا بوده است و بر همین اساس، یکشنبه هفته جاری در مصاحبه ای مطبوعاتی دلایل استعفای خود را به صورت مشروح با رسانه ها در میان خواهم گذاشت.

این در حالی است که پیش از این، به نقل از پژویان اعلام شده بود: فشارهای متعدد از سوی مسئولان و برخی دولتی‌ها موجب شد استعفا کنم.