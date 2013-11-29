آگاهی بخشی به آحاد جامعه نقش بی بدیلی در كاهش استعمال مواد مخدر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بخشعلی کامرانی صالح شامگاه پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: مواد مخدر امروز در جامعه نه فقط یك پدیده یا آسیب اجتماعی بلكه یكی از حربه های نرم و نتیجه و ثمره توطئه های دشمنان بعد از تحمیل هشت سال جنگ سخت بر ایران اسلامی است.

وی اظهارداشت: دشمنان نظام با اشاعه و گسترش این مواد مهلك و خانمانسوز قصد گرفتن توانمندی ها و اراده مستحكم و قوی جوانان و نوجوانان این مرز و بوم به منظور دستیابی به اهداف شوم خود را دارند.

جانشین پلیس گیلان گفت: اقدامات استكبار جهانی در برخی كشورهای همجوار و تولید و توزیع این مواد افیونی در سایر مناطق همراه با كسب درآمد موید این مهم است.

وی افزود: خوشبختانه در برهه كنونی اهتمام ویژه ای بین مسئولان نظام و دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر وجود داشته و در همین زمینه اقدامات ویژه ای انجام شده است.

صالح ادامه داد: شكی نیست آگاهی از آثار و تبعات مخرب مصرف این مواد و آگاهی بخشیدن به آحاد جامعه نقش بی بدیلی در كاهش استعمال این مواد خواهد داشت.

توان عالمانه پليس فتا گيلان براي برخورد با مجرمان

وی گفت: پليس فتا با به روز کردن دانش فني و مهندسي ، توان عالمانه براي برخورد با مجرمان سايبري را دارد.

جانشين فرماندهي انتظامي گيلان با بيان اينكه تعداد كاربران فضاي سايبر با توجه به جذابيت ها و تنوع اين فضا افزايش پيدا كرده و جرائم نيز در اين حوزه به فراخور توسعه فناوري نوين پيچيده تر و مدرن تر شده است از پليس فتا خواست با بروز کردن دانش فني و مهندسي كارشناسان و كارآگاهان خود همچنين امكانات منحصر به فرد سخت افزاري و نرم افزاري توان عالمانه خود را در برخورد با مجرمان و كشف پرونده هاي حوزه فتا افزايش دهد.

وی در ادامه با مطلوب ارزيابي كردن اقدامات پليس فتا در حوزه سلبي و ايجابي از عملكرد اين پليس و مجموعه كاراگاهان و كارشناسان آن به ويژه در حوزه فرهنگي و آموزشي قدرداني كرد و گفت: به لطف خدا خلائی كه در گذشته براي ديده باني فضاي مجازي و مقابله با جرائم سايبری وجود داشت به همت مسئولان و تاسيس و راه اندازي پليس فتا در عصر حاضر پر شده و هرسال كه از عمر اين نهال نوظهور و تازه تاسيس مي گذرد موفقيت هاي چشمگيري را از اين پليس در جامعه و كشور شاهد هستيم.

صالح يادآور شد: با توجه به ويژگي هاي فضاي مجازي و دسترسي مجرمان به اين فضا در سال هاي آينده جرائم سايبري نيز از لحاظ شكلي و ماهوي تغيير يافته بنابراين باید با احراز آمادگي هاي كامل، فضاي توليد و تبادل اطلاعات را براي هرگونه هنجار شكني نا امن كرده و برخورد هوشمند، قانوني و قاطع با تبهكاران سايبري اعمال کنیم.

سقوط دو خودرو در رودخانه طی كمتر از يك هفته در صومعه سرا

وی همچنین گفت: دو خودرو در كمتر از يك هفته به دلیل سرعت زياد و همچنين عدم و جود گاردريل در رود خانه اي در شهرستان صومعه سرا سقوط كرد.

جانشین پلیس گیلان افزود: لغزندگي جاده حاصل از بارندگي اخير، سرعت زياد و همچنين عدم وجود گاردريل موجب سقوط و واژگوني يك دستگاه خودرو پژو 405 به همراه راننده و سه سرنشين و يك دستگاه خودرو پژو 206 به همراه راننده به داخل رودخانه در ضيابر شهرستان صومعه سرا شده است.

وی اظهارداشت: حضور به موقع مردمي و حضور آني پليس موجب نجات جان رانندگان و سرنشينان اين دو دستگاه خودرو شد.

صالح در ادامه دلیل سقوط اين دو دستگاه وسيله نقليه در رودخانه را به علت بي احتياطي، سرعت غير مجاز، عدم آشنايي به مسير، لغزندگي جاده و عدم و جود حفاظت ايمن جاده ( گاردريل در حاشيه كنار جاده ) اعلام کرد.