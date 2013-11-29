تیم ووشو بعثت کرمانشاه مقابل دانشگاه آزاد اسلامی متحمل شکست شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بعثت کرمانشاه در هفته اول لیگ برتر ووشو به مصاف دانشگاه آزاد اسلامی رفت که در پایان با حساب 11 بر 2 مغلوب حریف قدرتمند خود شد.

تیم دانشگاه آزاد برخلاف بعثت که از بازیکنان جوان و بومی بهره می برد صاحب چندین بازیکن با تجربه و ملی پوش است.



تیم ووشو بعثت کرمانشاه در هفته دوم این مسابقات با قرعه استراحت مواجه شد.



نماینده کرمانشاه در لیگ برتر ووشو با تیم های دانشگاه آزاد اسلامی، فروشگاه رفاه سیستان و بلوچسستان، پرشین تهران و تاکسی رانی آمل در گروه دوم قرار گرفته است.



این مسابقات در محل آکادمی فدراسیون ووشو برگزار می شود.