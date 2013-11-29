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۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۴

تیم ووشو بعثت کرمانشاه مقابل دانشگاه آزاد اسلامی متحمل شکست شد

تیم ووشو بعثت کرمانشاه مقابل دانشگاه آزاد اسلامی متحمل شکست شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: تیم بعثت کرمانشاه که نماینده استان در مسابقات لیگ برتر ووشو قهرمانی باشگاه های کشور است در اولین هفته این رقابت ها مقابل دانشگاه آزاداسلامی متحمل شکست سنگینی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بعثت کرمانشاه در هفته اول لیگ برتر ووشو به مصاف دانشگاه آزاد اسلامی رفت که در پایان با حساب 11 بر 2 مغلوب حریف قدرتمند خود شد.

تیم دانشگاه آزاد برخلاف بعثت که از بازیکنان جوان و بومی بهره می برد صاحب چندین بازیکن با تجربه و ملی پوش است.

تیم ووشو بعثت کرمانشاه در هفته دوم این مسابقات با قرعه استراحت مواجه شد.

نماینده کرمانشاه در لیگ برتر ووشو با تیم های دانشگاه آزاد اسلامی، فروشگاه  رفاه سیستان و بلوچسستان، پرشین تهران و تاکسی رانی آمل در گروه دوم قرار گرفته است.

این مسابقات در محل آکادمی فدراسیون ووشو برگزار می شود.

کد مطلب 2185021

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