به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور پنج‌شنبه در روز نخست خود و در چهار وزن اول در حالی برترین های خود را شناخت که کشتی گیران چهار وزن دوم نیز بر روی باسکول رفتند و با شناخت حریفان خود امروز جمعه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

217 تن از کشتی‌گیران مدعی استان‌های مختف در چهار وزن نخست بر روی باسکول رفتند و بر اساس برنامه‌ریزی مسئولان برگزاری این دوره از پیکارها از صبح روز پنجشنبه پیکارهای این کشتی گیران در اوزان 50، 55، 60 و 66 کیلوگرم آغاز شد و در نهایت برنده های مدال های طلا، نقره و برنز مشخص شدند.

طبق برنامه‌ریزی فدراسیون کشتی، نخستین دوره رقابت‌های عمومی کشتی فرنگی جوانان کشور تا جمعه شب هشتم آذر ماه در سالن شهید حیدریان قم برگزار می‌شود، در حالی که در روز دوم کشتی گیران چهار وزن دوم این پیکارها یعنی 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم به مصاف یکدیگر می روند.

تعداد کشتی گیران شرکت کننده در چهار وزن نخست رقابت های عمومی کشتی فرنگی جوانان در قم:

وزن 50 کیلوگرم: 37 نفر

وزن 55 کیلوگرم: 48 نفر

وزن 60 کیلوگرم: 70 نفر

وزن 66 کیلوگرم: 62 نفر

برترین های چهار وزن مسابقات روز نخست کشتی فرنگی عمومی قهرمانی رده سنی جوانان در قم:

وزن 50 کیلوگرم: مهدی یونس‌فر از کهکیلویه و بویراحمد، نیما علی مراد زاده از تهران، مجید پروانه از تهران و محمد پیامنی از لرستان(سوم مشترک)، حامد تاپ از کهکیلویه وبویراحمد و سینا شیرازی از اصفهان (پنجم مشترک)

وزن 55 کیلوگرم: امین روزی کاری از خوزستان، رضا رحمانی از خراسان شمالی، علیرضا اعظمی از کرمان و اکبر خدامرادی از ایلام ( سوم مشترک)، حامد بیرامی از قم و مجید حسین لو از قزوین (پنجم مشترک)

وزن60 کیلوگرم: میلاد تیموری از لرستان، پیام رحیمی از کردستان، رضا نادری از فارس و پوریا سلیمی از مازندران (سوم مشترک)، علی ارسلان از مازندران و میثم رحمتی پور از خوزستان (پنجم مشترک)

وزن 66 کیلوگرم: حسین خواجه وند از مازندران، مهدی عطارد از قم، پژمان پشتام از تهران و نعیم اسماعیلی از تهران (سوم مشترک)، عرفان سعادتی فر از لرستان و محسن چکنی از خوزستان (پنجم مشترک)