در نقد مدیران پیشین تدابیر اقتدارزای گذشته فراموش نشود/اقتدار ایران بدون غنی سازی کم رنگ نمی شود

به گزارش مهر، حجت الاسلام محمد علاءالدینی در آیین دشمن شکن و عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته دماوند که با حضور گسترده اقشار مختلف مردمی و شمار کثیری از مسئولان همراه شد، اظهار داشت: امروز احساس اقتدار در امت اسلامی ایران ایجاد شده است.

وی ادامه داد: اگر مسئولان در زمینه جنگ نرم و روانی بدانند که راه مقابله با زیاده خواهی های دشمن ایستادگی است و با این روحیه جریان زورگویی های سیاسی را به شکلی هوشیارانه و مدبرانه پس بزنند، احساس اقتدار ملی صد چندان می شود.

اقتدار ایران بدون غنی سازی 20 درصدی کم رنگ نمی شود

این مسئول با بیان اینکه اقتدار امروز ایران ناشی از غنی سازی 20 درصدی نیست که حال با توقف آن کم رنگ شود، گفت: ایران با تلاش تیم مذاکره کننده از همان ابتدای شکل گیری و همچنین تقدیم شهدای هسته ای دارای تفکری بسیجی آنهم در دوران تحریم و به صورت بومی و البته برگشت پذیر به غنی سازی 20 درصدی دست یافت.

علاءالدینی تصریح کرد: در این میان، دشمنان برای ایجاد نگرانی در جامعه مسائلی را مطرح می کنند که گویی اقتدار ایران بدون غنی سازی کم رنگ می شود، حال آنکه این قدرت در ادوار مختلفی نظیر پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تسخیر لانه جاسوسی، هشت سال دفاع مقدس و اثرگذاری در معادلات منطقه ای پیش از این به جهان دیکته شده است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه دماوند اضافه کرد: امروز اقتدار ایران محصول انسجام جبهه درونی است؛ ایران در ابتدای جنگ به دلیل فشارهای جهانی حتی قادر به واردات سیم خاردار نیز نبود اما در عین حال کشوری قدرتمند محسوب می شد.

قدرت در ایمان است نه تسلیحات

به گفته وی، مهمترین بیان رهبر فرزانه انقلاب درباره بر هم زدن توازن اقتدار این است که قدرت در سایه ایمان حاصل می شود نه تسلیحات؛ از این رو و با توجه به این فرمایش ژرف معظم له نباید نگران کم رنگ شدن اقتدار بود و نیازهای کشور با غنی سازی پنج درصدی نیز حاصل می شود.

این مسئول با تأکید بر لزوم تداوم مسیر در سایه درایت و هوشمندی اظهار داشت: نکته مهم در ادامه مسیر پیروزی های انقلاب اسلامی درایت در امور و هوشمندی در مسائل است، در این زمان باید به یاد وصیت خداوند متعال به حضرت موسی(ع) افتاد که فرمود: "تا شیطان را مرده ندیده اید از کید او غافل نباشید".

علاءالدینی ادامه داد: بالاترین هوشیاری ملت ایران این است که اگر امام راحل(ره) آمریکا را شیطان بزرگ نامید باید بدانیم که آنها به دنبال منافع خود هستند و تا جایی که منافع داخلی ایران و خطوط قرمز نظام تهدید نشود، هیچ اشکالی ندارد که در این میدان حاضر باشیم، چراکه مقام عظمای ولایت فرمودند که مذاکرات به نتیجه برسد با نرسد پیروزی ازان مردم ایران است.

کینه نظام سلطه از جمهوری اسلامی قابل حذف نیست

خطیب نماز جمعه دماوند اضافه کرد: از آنجایی که هنوز گشایش جدی و حداکثری از مذاکرات ایجاد نشده و ضمانتی در عمل وجود ندارد، نباید انتظارات مردمی را بالا برد.

وی ادامه داد: نباید فراموش کرد که کینه نظام سلطه از نظام مقدس اسلامی قابل حذف نیست، تنها زمانی این هدف آنها محقق می شود که جمهوری اسلامی نه جمهوری باشد و نه اسلامی، در حال حاضر الگوی جمهوری اسلامی ایران خطری برای دشمنان و سلطه گران قلمداد می شود.

این مسئول اضافه کرد: نکته حائز اهمیت دیگر ضرورت پرهیز از تشدید تقابل داخلی است، اگر در امور مختلف انتقادهایی وجود دارد باید در بسترهای کارشناسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد و مواردی از این دست به جامعه کشانده نشود.

در نقد مدیران پیشین تدابیر اقتدارزای گذشته فراموش نشود

علاءالدینی با بیان اینکه در نقد مدیران پیشین نباید تدابیر اقتدارزای گذشته فراموش نشود، گفت: در این میان نباید خدمات گذشته در خصوص توسعه و پیشرفت دانش و فناوری بومی انرژی هسته ای فراموش شود.

خطیب نماز جمعه دماوند با اشاره به حرف اخیر مسئولان آمریکایی خاطرنشان کرد: جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در حرف های اخیر خود گفت که اگر امروز به ایران امتیازی دادیم از روی اجبار بود، چراکه اگر طی سالیان قبل که ایران تنها از 160 سانتریفیوژ برخوردار بود توافق می شد، امروز این کشور با مقاومت خود 19 هزار سانتریفیوژ نداشت و اگر در این مذاکرات حاضر نمی شدیم روزی این عدد به 50 هزار می رسید.

وی ادامه داد: حال این پرسش مطرح می شود که چه کسانی آن عدد 160 را به 19 هزار سانتریفیوژ رساندند، همه باید در عین نقد کسانی را که در گذشته چنین توفیقاتی را کسب کرده اند تقدیر کنند، قدرت امروز مورد اذعان جان کری و کابوس شبانه نظام سلطه حاصل تلاش کسانی است که زحمات بسیاری در این زمینه متحمل شده اند.

انرژی هسته ای تنها بهانه کینه توزی سلطه گران نیست

این مسئول با بیان اینکه انرژی هسته ای تنها بهانه کینه توزی سلطه گران نیست، گفت: امروز کینه به تعبیر مقام معظم رهبری، شتری سلطه گران تنها حول مباحث پیرامون انرژی هسته ای نمی گردد، بلکه عمق آن به طیف گسترده ای از مسائل گوناگون باز می گردد.

علاءالدینی ادامه داد: از این رو، نباید از اصل بی اعتمادی امت اسلامی ایران به ایالات متحده ذره ای کاسته و این موقعیت تضعیف شود؛ در این میان، طبق منویات رهبری باید از روند دیپلماسی دولت در میدان مذاکرات پشتیبانی کرد و از حقوق حقه ملت عقب نشینی نکرد.

خطیب نماز جمعه دماوند اضافه کرد: رهبری مدبرانه معظم له در آستانه مذاکرات هسته ای و تلاش دشمن برای فشار بر ایران در راستای تسلیم گروه مذاکره کننده، موجبات تقویت استحکام جبهه داخلی را فراهم ساخت.

به گفته وی، با مرور حوادث سه دهه اخیر انقلاب شکوهمند اسلامی در می یابیم هرجایی که روحیه استقامت بر جامعه حکمفرما بود همه مطالبات ولو دنیایی نیز تحقق یافته است، از این رو، استحکام ساختار داخلی کشور وظیفه آحاد امت اسلامی است که این مهم در سایه همبستگی دل ها، وحدت مسئولان و مردم و اطاعت از منویات معظم له حاصل می شود.

امام سجاد(ع)، وارث خاندانی انقلابی

این مسئول ضمن تسلیت سالروز شهادت امام چهارم شیعیان جهان، حضرت سید الساجدین(ع) اظهار داشت: تأثیر جانبازی های و حماسه های خلق شده از سوی امام چهارم شیعیان جهان، حضرت سید الساجدین(ع) در تاریخ اسلام بی بدیل است.

علاءالدینی ادامه داد: تلاش های 57 ساله ایشان بوژه طی 34 سال از اواخر عمر پر برکتشان در مدیریت بحران جامعه اسلامی در منصب امامت تأثیر بسیاری در تبیین فرهنگ و اهداف عاشورایی داشت.

خطیب نماز جمعه دماوند اضافه کرد: آن حضرت در حالی سکان هدایت جامعه را بر دستان مبارک خود گرفتند که با میدانی همچون عاشورا و صحنه های بزرگی نظیر کربلا از نزدیک مأنوس بوده و در بطن مسائل قرار داشتند.

وی افزود: امام سجاد(ع) یک انقلابی بزرگ، فرزند یک انقلابی بزرگ همچون سید و سالار شهیدان و پدر انقلابیون بزرگی نظیر زید بن علی بن حسین و پسر ایشان یعنی یحیی بن زید بودند که در میدان مبارزه با دشمنان اسلام بعنوان علمداران این صحنه ها مطرح شدند.

سه پیام مهم از سه نشان روی بدن امام سجاد(ع)

این مسئول با اشاره به روایاتی پیرامون غسل پیکر مطهر امام سجاد(ع) بیان داشت: اطرافیان امام سجاد(ع) به هنگام شستشوی پیکر مطهر ایشان به سه اثر در بدن آن حضرت برخوردند که این سه اثر حامل پیام های مهمی برای جامعه امروز است.

علاءالدینی ادامه داد: یک نشان بر پیشانی آن حضرت بعنوان نشان عبادت و ارتباط با خدا، نشان دیگر بر شانه های ایشان بعنوان نشان خدمتگذاری و حمل کیسه های حاوی کمک به نیازمندان و یک نشان بر گردن مبارک آن امام همام که اثر قل و زنجیر در میدان مبارزه علیه دشمن بود.

خطیب نماز جمعه دماوند اضافه کرد: امروز شیعیان و پیروان ائمه اطهار(ع) باید این سه نشان را در زندگی امروز خود لحاظ کند تا ابعاد ارتباط با خدا، خدمتگذاری به خلق و دشمن ستیزی در زندگی آنها تبلور یابد.