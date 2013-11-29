به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین «تخدیر شده» داستان واقعی زندگی دسته تخدیرکننده اسب‌های مسابقه‌ای در دهه 1960 نوشته جیمی رید، که داستانی سرزنده از شرط‌بندهای کلاهبردارانه است و کمی هم از روابط انسانی و وفاداری می‌گوید، برنده شگفت‌انگیز جایزه کتاب ورزشی ویلیام هیل در سال 2013 شد.

داستان رید دومین کتاب مربوط به رقابت‌های اسب سواری است که توانسته برنده این جایزه شود. اولین کتاب «بیسکویت دریایی: داستان واقعی سه مرد و یک اسب مسابقه» در سال 2001 بود که توانست این جایزه را به خود اختصاص دهد.

«تخدیر شده» توانست کتاب‌های مهم دیگری از جمله «هفت گناه مرگبار: پیگیری من درباره لنس آرمسترانگ» نوشته دیوید والش و «من زلاتان ابراهیمویچ هستم» نوشته ابراهیمویچ و نویسنده همکارش دیوید لگرکرانتز را شکست دهد.

رید خودش در زمینه شرط بندی مسابقه‌ها فعالیت دارد و همچنین ستون نویس فایننشال تایمز نیز هست. او به عنوان جایزه مبلغ 25 هزار یورو و همچنین یک بلیت شرط بندی 2500 یورویی دریافت کرد و قول داد آن را روی یک اسب خوش یمن که حرفه‌ای‌ها از آن حمایت کنند شرط بندی کند.

«تخدیر شده» داستان واقعی بیل روپر را تعریف می‌کند؛ دلال شرط بندی و قماربازی که سعی می‌کرد با دارو دادن به اسب‌ها، مخارج زندگی پرخرجش را تامین کند. او زمانی که سعی داشت همین کار را با یک اسب اصیل انجام دهد، شکست خورد. این کتاب چون رمانی هیجان انگیز و جنایی نوشته شده و خود رید نیز تایید کرده که تاکنون چندین پیشنهاد برای ساخت فیلمی از روی کتابش به او داده شده است.

رید اقرار کرد که بسیار از برنده شدن خوشحال و هیجان زده است، اما همچنین گفت که کمی نیز تعجب کرده است. او گفت: می‌خواستم یک داستان خوب تعریف کنم و نمی‌خواستم کتابم را تبدیل به یک کتاب خشک و محدود درباره اسب سواری کنم. شما دیگر نمی‌توانید آن شخصیت‌های جذاب و شجاعی را که پنجاه سال پیش می‌دیدید، پیدا کنید، مگر اینکه در ماه مارس به شلتنهام و یا یکی دیگر از مسابقه‌های بزرگ بروید، و باید اقرار کنم که این مسئله خیلی غمگین کننده است چون این بخشی از مزه مسابقه‌های اسب سواری است.

گراهام شارپ، از مسئولان رقابت ویلیام هیل و از موسسان این جایزه گفت: کتاب رید به طرز خارق‌العاده‌ای شکل گرفته و خواننده را با بازسازی استادانه اش از اواخر دهه 1950 و اوایل 1960 انگلیس، به همان فضا می‌برد؛ فضایی که در آن کلاس اجتماعی بسیار بیشتر از توانایی کاری ارزش داشت. آن هم نه بیشتر از هیج جای دیگری به غیر از دنیای مسابقات اسب سواری.

کتاب رید موفق به شکست دادن چندین کتاب فینالیست دیگر از جمله روایت تقلب در دنیای زیرزمینی کریکت هندوستان با نام «سفری درون قلب دنیای زیرزمینی کریکت» نوشته اد‌هاوکینز، «ژن ورزشی» نوشته دیوید اپستاین و «پسرهای قایق» نوشته دنیل جیمز براون نیز شد. تمام آثار نامزدشده راه یافته به فهرست نهایی مبلغ 3 هزار یورو و یک بلیت شرط بندی هزار یورویی دریافت کردند.