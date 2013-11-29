اسکورت کشتی های تجاری و نفت کش توسط 120 تکاور در آبهای آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، ناخدا یکم درخوران فرمانده تیپ عملیات ویژه مسلم بن عقیل نداجا، گفت: همزمان با سالروز نیروی دریایی ارتش، مراسم تجلیل از خانواده‌های کارکنان تیپ عملیات ویژه مسلم بن عقیل این نیرو در سواحل خلیج‌فارس برگزار شد.

دراین گردهمایی ضمن تبریک فرارسیدن هفتم آذر، سالروز نیروی دریایی ارتش، افتخارات کسب شده توسط تکاوران این نیرو در دوران 8 سال دفاع مقدس را وصف‌ناشدنی دانست و افزود: ما افتخار می‌کنیم که ادامه‌دهنده راه همان تکاورانی هستیم که در خلق حماسه آزادسازی خرمشهر تصرف سکوهای نفتی البکر و الامیه رژیم بعثی، اسکورت بیش از 1000کشتی تجاری و نفتکش در طول 8 سال دفاع‌مقدس و حضور پررنگ در عملیات‌های مختلف عملکردی موثر و بسزایی داشتند.

وی در ادامه با اشاره به عملیات‌های رعد 1 و 2 که توسط تکاوران تیپ عملیات ویژه مسلم بن عقیل اجرا شد، گفت: تکاوران ما با اجرای عملیات آزادسازی نشان دادند، تمامی کشورهایی که ادعای فناوری روز و تکنولوژی بالا دارند، هیچکدام نتوانسته‌اند این عملیات را انجام دهند و تمام این موفقیت‌ها مرهون صبر، بردباری و همراهی خانواده‌های آنان است.

درخوران، عملکرد نیروی دریایی ارتش در صیانت از اقتصاد کشور در آبهای آزاد و بین‌المللی را بسیار مثبت و موثر ارزیابی کرد و افزود: هم‌اکنون 120نفر از همرزمان تکاور ما مشغول انجام عملیات اسکورت کشتی‌های تجاری و نفتکش ایرانی هستند و اجازه کوچکترین تعرضی از سوی دزدان دریایی به ناوگان تجاری کشور را نخواهند داد.

دراین مراسم همچنین از 5 تن از کودکان بی سرپرست بهزیستی شهرستان بندرعباس تجلیل به عمل آمد.