جاری بودن در تاریخ قیام کربلا را از سایر خیزش های انقلابی متمایز می کند

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از استاید دانشگاه های استان کرمانشاه در حاشیه نشست تخصصی بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی واقعه عاشورا که ظهر امروز در چارچوب برنامه های جانبی نمایشگاه بین المللی کتاب کرمانشاه برگزار شد در رابطه با رموز قیام امام حسین (ع) به خبرنگار مهر گفت: عاشورا تنها یک حادثه نیست بلکه یک جریان فکری است که ریشه در مکتب الهی دارد و توسط یک انسان عرفانی صورت گرفته است.

زینت الملوک موسوی فرهنگ حسینی را زمینه رشد کرامات انسانی دانست و گفت: متکب الهی با قیام حسینی احیاء شد و هر ساله با آن زمینه رشد کرامت انسانی در جامعه ایجاد می شود نکته اینجاست که این جریان خودجوش صورت می گیرد و عامل حکومتی ندارد.

وی افزود: عاشورا بسیاری از ابهامات ذهنی همانند از کجا آمده ایم و به کجا می رویم و چگونه باید آزد زندگی کرد را پاسخ می دهد.

وی با ذکر اینکه قیام امام حسین (ع) با دیگر قیام ها و خیزش ها در تاریخ متفاوت است، گفت: نهضت حسینی با تمام نهضت های دیگر جهان متفاوت است چون پیام عاشورا در طول تاریخ جریان دارد و این قیام جاری در تاریخ به انسان های آزاد اندیش شناخت و شور و شعور عطا می کند.

موسوی با اشاره به عمق ملموس بودن حادثه عاشورا اظهار داشت: حسین (ع) هرساله شهید می شود و با شهادت خود معنی درست زیستن و انسان بودن و انسان ماندن در جهان اشاعه می دهد.

گفتنی است در نشست تخصصی بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی واقعه عاشورا اساتید دانشگاه و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی دانشگاه های کرمانشاه اجنبه های مختلف قیام حسینی را بررسی و در باره آن به تبادل نظر پرداختند.