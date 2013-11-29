۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۸

موسوی در حاشیه نمایشگاه کتاب:

جاری بودن در تاریخ قیام کربلا را از سایر خیزش های انقلابی متمایز می کند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: یک استاد دانشگاه های کرمانشاه گفت: تمایز قیام عاشورا با دیگر خیزش های تاریخ جاری بودن آن در همه زمانها و مکان هاست به گونه ایی که گویی شهدای کربلا هر ساله شهید می شود و جوشش قیام را در میان ملت ها زنده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از استاید دانشگاه های  استان کرمانشاه در حاشیه  نشست تخصصی بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی واقعه عاشورا که ظهر امروز در چارچوب برنامه های جانبی نمایشگاه بین المللی کتاب کرمانشاه برگزار شد در رابطه با رموز قیام امام حسین (ع) به خبرنگار مهر گفت: عاشورا تنها یک حادثه نیست بلکه یک جریان فکری است که ریشه در مکتب الهی دارد و توسط یک انسان عرفانی صورت گرفته است.

زینت الملوک موسوی فرهنگ حسینی را زمینه رشد کرامات انسانی دانست و گفت: متکب الهی با قیام حسینی احیاء شد و هر ساله  با آن زمینه رشد کرامت انسانی در جامعه ایجاد می شود نکته اینجاست که این جریان خودجوش صورت می گیرد و عامل حکومتی ندارد.

وی افزود: عاشورا بسیاری از ابهامات ذهنی همانند از کجا آمده ایم و به کجا می رویم و چگونه باید آزد زندگی کرد را پاسخ می دهد.

وی با ذکر اینکه قیام امام حسین (ع) با دیگر قیام ها و خیزش ها در تاریخ متفاوت است، گفت: نهضت حسینی با تمام نهضت های دیگر جهان متفاوت است چون پیام عاشورا در طول تاریخ جریان دارد و این قیام جاری در تاریخ  به انسان های آزاد اندیش شناخت و شور و شعور عطا می کند.

موسوی با اشاره به عمق ملموس بودن حادثه عاشورا اظهار داشت: حسین (ع) هرساله شهید می شود و با شهادت خود معنی درست زیستن و انسان بودن و انسان ماندن در جهان اشاعه می دهد.

گفتنی است در نشست تخصصی بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی واقعه عاشورا اساتید دانشگاه و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی دانشگاه های کرمانشاه اجنبه های مختلف قیام حسینی را بررسی و در باره آن به تبادل نظر پرداختند.

