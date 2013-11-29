5+1 باید به توافقات پایبند باشد/ نمایندگان مجلس در هر شرایطی مدافع حقوق مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی ناطقی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ساوجبلاغ که با حضور پر شور مردم برگزار شد به بزرگترین رویداد سیاسی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تیم مذاکره کننده کشورمان با قدرت و صلابت و تحت حمایت های مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران از حقوق ملت دفاع کردند و خوشبختانه به نتایج خوبی دست یافتند.

وی با بیان اینکه مردم ایران سال ها تحریم های دشمنان را علیه خود تحمل کردند اما از حقوق هسته ای خود کوتاه نیامدند، تاکید کرد: ایران هیچ گاه از حق غنی سازی خود کوتاه نخواهد آمد و کشورهای گروه 1+5 باید به توافقات پایبند باشند و رفتار و گفتاری داشته باشند که موجب سلب اعتماد ملت ایران نشود.

امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران را مهمترین دستاورد این دوره از مذاکرات عنوان کرد و افزود: پافشاری ملت ایران بر حق قانونی خود موجب این پیروزی و سربلندی شد.

حجت الاسلام ناطقی در ادامه به پشتیبانی رهبر معظم انقلاب از تیم مذاکره کننده اشاره کرد و گفت: مردم ایران به پیروی از رهبری معظم انقلاب پشتیبان تیم هسته ای خواهند بود و این تیم نیز باید در تمامی دوره های مذاکره از حقوق ملت ایران دفاع کند که خوشبختانه تا کنون نیز چنین بوده است.

امام جمعه ساوجبلاغ در بخش دیگر از سخنان خود در خطبه های نماز جمعه با اشاره به دهم آذر ماه روز مجلس و سالروز شهادت آیت الله مدرس، اظهار داشت: نمایندگان باید در قانونگذاری با دقت و حساسیت عمل کنند و به دور از هر گونه جناح گرایی در تمامی شرایط مدافع حقوق ملت ایران باشند.