مقاومت 10 ساله بر حق انرژی هسته ای جواب داد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام محمد شمس الدین در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان بشرویه به مذاکرات ژنو اشاره و تاکید کرد: توانستیم با اقتدار، پیروز و سربلند توطئه های استکبار را نقش بر آب کنیم.

وی بار دیگر این موفقیت هسته ای را تبریک گفت و اظهار داشت: ظریف با درایت وارد یکمانور تاکتیکی شد که سرانجام نیز موفقیت از آن کشور ایران اسلامی شد.

وی با بیان اینکه قیام عاشورا یک حرکت عظیم بود که در تاریخ به ثبت رسید، تصریح کرد: قیام عاشورا سبب بیداری اسلامی شد و با شهادت ابا عبدالله الحسین مسیر مکتب ولایت مولا امیرالمومنین که ادامه راه پیغمبر بوده است طی شد.

امام جمعه بشرویه با بیان اینکه مسیر رسول خدا مسیر قرآن و ادامه دهنده این راه جریان غدیر است، بیان داشت: انحرافی که در آن زمان ایجاد شد متاسفانه مسیر را از آن زمان تاکنون کج کرده است و لیکن مسیر اصلی و راه اصلی مسیر مولای متقیان امام علی(ع) است.

وی ادامه داد: امروزه در بین تمام مکتب های دنیا فقط مکتب اسلام کشور ایران مطرح است.

حجت الاسلام شمس الدین به مظلوم واقع شدن شیعه در تمامی عرصه ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نیز در بسیاری از کشورها شیعیان اسلام را به جرم شیعه بودن شکنجه می کنند و متاسفانه دلیل آن از همان انحراف از زمان غدیر است که از مسیر اسلام دور شدند و تاکنون نیز با اسلام و مکتب تشیع و علوی دشمنی می کنند.

امام جمعه بشرویه تاکید کرد: امروز عظمت شیعه به حرمت خون ابا عبدالله الحسین(ع) است و زنده نگه داشتن محرم و صفر ما را بیمه کرده است.

وی بابیان اینکه ملت سلحشور ایران در دوران دفاع مقدس نشان داد که از اسلام دفاع می کنند و برای زنده نگهداشتن عاشورا و با تفکر حسینی به جنگ مستکبران رفتند، گفت: امروزه هم این تفکر بسیجی است که پشتوانه نظام بوده و از نظام اسلام الگو گرفته و در مقابل خیلی از هجمه و توطئه های شوم دشمن می ایستد.

حجت الاسلام شمس الدین به تحولات سوریه نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه وهابی ها با هجوم و ترور در کشور شیعه سوریه نفوذ کرده و دست به اقدامات خشن می زنند.

امام جمعه بشرویه یادآور شد: اما شیعیان اسلام با بیداری همیشگی جلوی آنان می ایستند و این اقدامات را محکوم می کنند.

وی با بیان اینکه حرکت در امتداد خط عاشورا و کربلا زمینه ظهور را فراهم خواهد کرد، گفت: شیعیان می توانند با برگزاری عزاداری ها و برنامه های محرم و صفر برای ظهور امام زمان (عج) تلاش کنند.

حجت الاسلام شمس الدین همچنین روز جهانی معلولین، شهادت سید حسن مدرس و میرزا کوچک خان جنگلی ، روز بیمه و روز همبستگی با ملت فلسطین را از جمله مناسبت های این هفته عنوان کرد.