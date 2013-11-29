به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله حاتم نیا در خطبه های نماز جمعه امروز بهار بعد از دعوت نمازگزاران به تقوای الهی با اشاره به روایتی از امام علی(ع) و توصیه های آن حضرت در باب تقوا به یکی از صحابه های خود، عنوان داشت: اهل تقوا دارای منطق و شیوه های درستی از زندگی هستند و در اسلام نیز با توجه به این شیوه ها سفارش کرده که از تجمل گرایی و چشم و هم چشمی بپرهیزید.

حاتم نیا همچنین با با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه تقوا نیز اظهار داشت: در همین زمینه اهل تقوا نیز باید در رفتار خود تجدید نظر کنند و هر چه دارند به اندازه نیاز مصرف و از اسراف دوری کنند زیرا در اسلام این عمل حرام است.

وی در این خطبه با بیان اینکه در روزهای اخیر ایران موفقیت های بسیاری را در توافق خود با کشورهای اروپایی داشته است، افزود: فعالیت صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای حق مسلم مردم ایران است پس این حق را برای خود خط قرمز می‌دانیم.

حاتم نیا در قسمتی دیگر از سخنان خود با اشاره به واقعه کربلا و رشادت های حضرت زینب و امام سجاد(ع)، اذعان داشت: بعد از واقعه کربلا و شهادت جان گداز امام حسین و یاران با وفایش، حضرت زینب و امام سجاد با اینکه مصیبت سنگینی بر آنها وارد شده بود با سخنان خود در نزد یزید و مردم شام به رسوا نمودن عاملان واقعه کربلا پرداخته و نگذاشتند که دین اسلام و اهداف امام و یارانش برای قیام تحریف شود.

دشمنان اسلام با چهره ای متفاوت تر از یزیدیان قصد تحریف اسلام را دارند

وی با بیان اینکه در دینای امروز نیز دشمنان اسلام به شکلی متفاوت تر از زمان ابا عبدالله قصد ایجاد تحریف و انحراف در دین مبین اسلام را دارند، اظهار داشت: در چنین شرایطی مسلمانان باید با پیروی از منویات مقام معظم رهبری و آگاهی از ویژگی‌های استکبار از جمله خود برتربینی و دخالت در امور دیگر ملت‌ها و کشورها، حق را نپذیرفتن، جنایت نسبت به ملت‌ها و داشتن رفتاری منافقانه و اختلاف‌افکنانه تمامی نقشه ها و توطئه های دشمنان رانقش برآب کنند.

حاتم نیا در بخش دیگر سخنان خود نرمش قهرمانانه را تعریف کرد و گفت: نرمش قهرمانانه مانور هنرمندانه ای برای رسیدن به هدف است.

وی در تعریف عزت نیز گفت: عزت یعنی با افتخار زندگی کردن و امام حسین(ع) برای همین شهید شد.

حاتم نیا در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: ما ملت ایران از تمامی فعالیت‌های صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای در کشور خود حمایت می‌کنیم پس نباید به هیچ وجه سایت‌های هسته‌ای ایران تعطیل شود.