افزایش معضلات شهری با مهاجرت روستاییان به شهرها / کیفیت زندگی در روستا را افزایش دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمد زاده در همایش توجیهی تخصصی برگزاری دومین کنفرانس ملی مدیریت کیفیت خدمات شهری ظهر جمعه در هتل همای مشهد اظهار کرد: مهاجرت به شهرها مشکلات شهرها را هم افزایش داده است و در بالا بردن کیفیت خدمات زندگی نباید نگاه ها تنها معطوف به شهر ها باشد بلکه باید به روستاها هم توجه شود.

وی به رشد شهر نشینی و افزایش شهرها در کشور اشاره کرد و عنوان کرد: تا سال 1335 در کل کشور 200 شهر داشتیم ، سال 1375 این تعداد در طول چهار دهه به 600 رسید و از سال 75 تا سال 92 و طی 17 سال این تعداد به 1217 شهر رسیده است.

نماینده درگز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آهنگ رشد تصاعد گونه بوده و امروز 27 درصد روستایی و71 درصد شهر نشین داریم .

محمد زاده ادامه داد: با این آمار تکلیف روشن است و مشخص است که متقاضی برای شهر نشینی در کشور داریم.

وی در بررسی علت این استقبال از شهر ها پرسید: آیا حاکمیت درست بوده و دولت به مسئولیت خود خوب عمل کرده است.

نماینده درگز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در رویکرد و اهداف آرمانیمان شاهد حمایت از تولید، حمایت از صنعت و حمایت از کشاورزی بودیم اما عملکرد طوری دیگر پاسخ می دهد و رغبت به زندگی در روستاها وجود ندارد.

وی ادامه داد: به همین نسبت گرایش از روستا به شهرک ، از شهرک به شهرهای کوچک ، از شهرهای کوچک به شهرهای متوسط و از این شهرها به پایتخت معطوف است و این به دلیل این است که حاکمیت نتوانسته پاسخگوی مطالبات در سکونتگاهها باشد و خیلی از مشکلات در شهرها نیز ناشی از مهاجرت هاست.

نماینده درگز در مجلس شورای اسلامی ابراز تاسف کرد و گفت: با اینکه ناهنجاریهای اجتماعی در روستاها بسیار کمتر از شهرهاست بازهم اقبال به شهرنشینی وجود دارد.

وی افزود: اگر از کشاورزی و تولید حمایت شده بود و توازن تولید ، صنعت و کشاورزی را رعایت کرده بودیم این مهاجرت ها شکل نمی گرفت.

وی ادامه داد: بر خلاف سایر کشورهای جهان در ایران یک واحد دانشگاهی درروستاها تا کنون احداث نشده چطور توقع داریم که رغبت به زندگی در روستاها وجود داشته باشد.

محمد زاده تاکید کرد: مهاجرت به شهرها مشکلات شهرها را هم افزایش داده است و در بالا بردن کیفیت خدمات زندگی نباید نگاه ها تنها معطوف به شهر ها باشد بلکه باید به روستاها هم توجه شود.