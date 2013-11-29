نخست وزیر سوریه وارد تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نخست وزیر سوریه و هیات همراه عصر روز جمعه به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات کشورمان وارد تهران شد.

حمید چیت‌چیان وزیر نیرو و حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه، وائل‌الحلقی نخست وزیر سوریه را در فرودگاه مهرآباد تهران، مورد استقبال قرار دادند.

نخست وزیر سوریه در بدو ورود به تهران در گفت‌وگوی کوتاهی با خبرنگاران در تشریح اهداف سفرش به تهران گفت حامل پیام تبریک دولت و ملت سوریه به دولت و ملت ایران به مناسبت پیروزی بزرگشان در خصوص توافق هسته ای ژنو است.

وائل الحلقی در ادامه، دیدار و گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی مسایل منطقه‌ای و تحکیم و توسعه روابط همه جانبه میان دو کشور را از دیگر اهداف سفر خود برشمرد.

نخست وزیر سوریه موفقیت ایران در توافق هسته‌ای ژنو را در تحولات منطقه و جهان تاثیرگذار دانست و گفت این پیروزی بدون شک در تحولات سوریه نیز تاثیر گذار خواهد بود.

مراسم رسمی استقبال از نخست وزیر سوریه فردا توسط اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تهران برگزار می‌شود.