طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس مطرح است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله یوسفیان ملا عصر جمعه در حاشیه دیدارهای مردمی اظهار داشت: قرار است که از 31 استانی که در کشور وجود دارد چند استان بر نمایندگان شان اضافه شود ولی تاکنون قطعی نشده ولی اگر اضافه شدن نماینده استان مازندران تصویب شود آن را به آمل اختصاص می دهیم.

وی افزود: تمامی اعضای دولت باید از مجلس رای اعتماد بگیرند و در مدتی که خدمت می کنند باید زیر نظر مجلس باشند.

وی افزود: مجلس هر زمان صلاح دید حق دارد هر کدام از وزرا را به تنهایی و یکجا با رای عدم اعتماد و رای استیضیاح و عزل کند ولی رئیس جمهور اختیاری برای عزل نماینده ندارد، این اختیاری بوده که در قانون اساسی به عنوان مردم سالاری دینی به مجلس اهدا شد و مجلس هم باید از این وظیفه ای که قانون اساسی برایش بجا گذاشته است به نفع مردم کار کند و نباید هیچ زمان رسالت مجلس دور شود.

وی اظهار داشت: آنچه که مدنظر مقام معظم رهبری و امام راحل، بوده، مجلسی است که نمایندگان آن مبرا از مال اندوزی باشند و به دستور مقام معظم رهبری در مجلس کمیسیونی در حال کار است که خود مجلس بر نمایندگان نظارت می کند.

یوسفیان بیان داشت: این کمیسیون توانسته از بین 270 نماینده کشور در خانه ملت 4 یا 5 نفر را شناسایی کند و بطور قطع بر کارهای آنها بررسی می شود تا به امید خدا هیچ کس نتواند از نام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده کند.