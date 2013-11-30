فعالیت 400 مزرعه آبزی پروری در زنجان

محمود صیاد بورانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اگر تسهیلات بانکی و اعتبارات عمرانی به مرکز شیلات استان اختصاص یابد مشکلات آبزی پروری حل می شود چرا که تعداد مزارع آبزی هم در استان افزایش پیدا می کند.

وی به آموزش چهره به چهره کشاورزان اشاره کرد و اظهار داشت: آموزش در این زمینه هاباعث توسعه تولید آبزی در استان می شود و در این راستا هر ماه کلاس تئوری و عملی آبزی پروری در مرکز استان و شهرستانها برای افرادی که ثبت نام کرده اند برگزار می شود.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان به اشتغالزایی در این مرکز اشاره کردوگفت: تاپایان سال گذشته هزارو 500 نفر به صورت مستقیم و 300 نفر نیز به صورت غیر مستقیم از شاغلان آبزی پروری در این استان بودند.

بورانی گونه شاخص ماهیان سردآبی ماهی قزل آلا و گونه شاخص ماهیان گرم آبی انواع کپور ماهیان را کپور علفخوار، کپور نقره ای، کپورسرگنده و کپور معمولی عنوان کرد.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان افزود: تامین ماهی سالم و ارگانیک از سیاست های شیلات استان بوده که در این راستا تامین بچه ماهی سالم و بهداشتی به منظور جلوگیری از خوراندن آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بورانی یادآور شد: مرکز شیلات استان زنجان در حال راه اندازی شرکت سازنده تجهیزات آبزی پروری در استان است که با راه اندازی این شرکت نیاز آبزی پروری در استان حل می شود.