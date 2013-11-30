بیشترین پخش زنده عزاداری محرم به شبکه خوزستان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رحیمی در گفتگویی تفصیلی با خبرنگاران مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه استان خوزستان، جغرافیایی خاص، شهرهایی فراوان و گسترگی بالا و قومیت های متعددی دارد به نوعی رنگین کمانی از تنوع ها در آن دیده می شود به همین دلیل پوشش صوتی تصویری این همه تنوع تلاش فراوانی را می طلبد و از سویی وظیفه رسانه ملی را دشوار می کند.

وی افزود: وجود اولین دانشگاه خاورمیانه با نام دانشگاه جندی شاپور در خوزستان، پایتخت دفاع مقدس بودن استان، وجود گویش ها، زبانها و اقوام متعدد، وجود منابع متعددی نفت، گاز، آب و فولاد، حجم بالای تعداد دانش آموزان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی، وجود تعدادی بالایی حوزه علمیه و علمای مطرح دینی و داشتن آب و هوایی چهار فصل از خوزستان یک استان منحصر به فرد ساخته که این شرایط، وظیفه صدا و سیمای خوزستان برای پوشش این همه ظرفیت را دوچندان کرده است.

پخش زنده مراسم عزاداری شهرستانها

رحیمی با اشاره به پوشش منحصر به فرد مراسم عزاداری شهرستانها و قومیت های مختلف استان خوزستان در ماه محرم به صورت زنده و ضبط شده از سوی صدا و سیما با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی استان خوزستان عنوان کرد: محرم امسال با همکاری هیئت رزمندگان اسلام، فرمانداری ها، کانون مداحان و اقشار مختلف مردم موفق شدیم یک محرم استثنائی را پشت سر بگذاریم و مراسم عزاداری خاص اغلب شهرهای استان به صورت زنده و ضبط شده از طریق مرکز خوزستان و شبکه های سراسری برای مردم پخش شد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز خوزستان ادامه داد: انسجام هیئت های مذهبی و استقبال آنها باعث شد ما با انگیزه فراوانی اقدام به پوشش تصویری این برنامه های خاص بکنیم که این امر نشان دهنده وحدت بالای اقوام در ایران و استان خوزستان دارد.

هر روز یک شهرستان

رحیمی به کار خاصی که امسال در دهه اول محرم صورت گرفت اشاره کرد و گفت: امسال با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، هر روز از دهه اول محرم را به یک شهرستان اختصاص دادیم که در آن هیئت های مذهبی شهر در یک روز خاص در یک نقطه مرکزی در شهر جمع می شدند و اقدام به عزاداری می کردند. صدا و سیما نیز در این مناطق حاضر بود و به صورت خاص آن را به صورت پخش زنده برای مردم منعکس کرد. این کار یک کار ویژه و خاص بود و پیش از این سابقه چنین عزاداری هایی به صورت متمرکز در یک نقطه از شهر در شهرهای مختلف خوزستان وجود نداشت یا کمتر مورد توجه قرار می گرفت.

وی تاکید کرد: برای اجرای این برنامه ها در شهرستانها برنامه ریزی های فراوانی صورت گرفت و جلسات متعددی با حضور هیئت رزمندگان اسلام، سازمان تبلیغات، کانون مداحان، واحد هیئات مذهبی، سپاه پاسداران و حتی نیروهای انتظامی برگزار شد و شرایط لازم برای برگزاری باشکوه این مراسم بررسی و با دقت اجرا می شد.

احیای برخی سنت های کمتر دیده شده

رحیمی با اشاره به اینکه یکی از کارهای خاصی که در دهه اول ماه محرم برای اولین بار در استان صورت گرفت، احیای برخی سنت های خاص مردم شهرهای مختلف استان بود، عنوان کرد: پخش سبکهای سینه زنی ها و مراسم منحصر به فرد برخی از شهرهای خوزستان باعث شد که حتی میراث فرهنگی استان برای ثبت ملی آنها در آثار معنوی وارد عمل شود که این از افتخارات صدا وسیمای خوزستان در ماه محرم امسال بود که توانست برخی سنت های خاص عزاداری سید و سالار شهیدان را به همه مردم نشان دهد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز خوزستان در خصوص برخی از این مراسمات گفت: پخش سینه زنی سه سنگ در بهبهان و یا مراسم نصب پرچم در شوشتر از سوی رسانه ملی باعث تمجید بسیاری از مردم و مسئولان شد. این در حالی بود که حتی برخی از مردم همین شهرها نیز از این مراسم اطلاع کافی نداشتند ولی این سنتها با تلاش صدا و سیما و همکاری خوب سازمان تبلیغات اسلامی به نوعی دوباره احیا شد.

رحیمی در خصوص پیام مردم از حضور در تجمعات بزرگ مردم خوزستان در شهرهای مختلف در ماه محرم اظهار کرد: این تجمعات پیام های مختلفی داشت ولی مردم خوزستان با حضور چشمگیر در این مراسم، اوج ولایتمداری خود را به همه دنیا نشان دادند به خصوص اینکه حضور جوانان در این نوع مراسم بسیار پر رنگ بود و افکار پلید دشمن که به زعم خودشان مردم از اهل بیت فاصله گرفته اند را نقش بر آب کرد.

پخش متقل خوانی در سال آینده

وی تاکید کرد: امسال تلاش خوبی را برای پوشش مراسم خاص دهه اول محرم برداشتیم ولی از هم اکنون برنامه ریزی برای سال آینده را آغاز کرده ایم تا بتوانیم برنامه های پربارتری را برای مردم ایران و خوزستان پخش کنیم. برای سال آینده قصد ورود جدی به مراسم مقتل خوانی به خصوص خواندن آن از سوی آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان و آیت الله سید علی شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را داریم.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز خوزستان با تمجید از همکاری خوب سازمان تبلیغات اسلامی در پوشش این برنامه عنوان کرد: این سازمان نقشی محوری در پوشش مناسب این برنامه های داشت و در اعزام وعاظ، مداح، هماهنگی هیئت های مذهبی و انسجام بخشیدن به این برنامه های عزاداری نقشی ایده آل ایفا کرد.

رحیمی عنوان کرد: همان روز اول محرم، اولین پخش زنده اجتماعات بزرگ مردمی را از شهرستان رامهرمز منعکس کردیم که به نظر می رسد هیچ استانی اینگونه عمل نکرد. همچنین طبق اعلام سازمان صدا و سیما، بیشتر پخش های زنده شبکه های استانی به خوزستان تعلق گرفت به گونه ای که در برخی روزهاف یک مراسم ما به صورت زنده از چندین شبکه سراسری پخش می شد.

مستند منبرهای 100 ساله

رحیمی با تاکید بر ادامه همکاری رسانه ملی با صدا و سیما برای ساخت برنامه های مختلف دینی عنوان کرد: یکی از برنامه هایی که به پیشنهاد سازمان تبلیغات به دنبال ساخت آن هستیم، ساخت مستند از افرادی است که 100 سال برای امام حسین(ع) منبر رفته اند. این افراد شناسایی شده اند و به زودی مستندهایی در خصوص زندگی و فعالیت های آنها تولید می شود.

وی ادامه داد: همچنین قرار است با همکاری سازمان تبلیغات از این پس قرائت های قرآن در صدا و سیما مناسبی باشد به گونه ای که قرائت ها با مناسبتی که در آن روز وجود دارد همخوانی داشته باشد. همچنین قرار شد یک برنامه روخوانی قرآن برای مردم دایر کنیم که مقدمات کار به خوبی در حال انجام است.

پخش نماز جماعت از همه شهرستانها

مدیرکل صدا و سیمای مرکز خوزستان در خصوص اینکه نماز جماعتهایی که بعد از اذان از صدا و سیمای مرکز خوزستان پخش می شود، صرفا مربوط به اهواز است، عنوان کرد: ضبط نماز جماعت های شهرستانهای مختلف در استان خوزستان را آغاز کرده ایم و به زودی بعد از اذان از صدا و سیما مرکز خوزستان پخش می شوند. بی شک پخش اینگونه نماز جماعت ها در شهرهای مختلف استان باعث استقبال بیشتر مردم از حضور در مکانهای اقامه نماز جماعت می شود که این کار برای رسانه ملی یک فعالیت بزرگ به شمار می رود ضمن اینکه مردم شهرهای مختلف استان احساس می کنند این شبکه متعلق به آنها است.