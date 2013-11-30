بسیاری از مشکلات زیست محیطی خوزستان با علم نانو قابل حل است

فواد بوعذار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اینکه در جهان علم نانو به عنوان رشته آینده یا رشته قرن از آن یاد می شود و توانسته انقلابی در علم ایجاد کند اما متخصصان ما در استان خوزستان مورد بی توجهی قرار می گیرند.



بوعذار افزود: متخصصان نانو در خوزستان هنوز جایگاه علمی آنها مشخص نشده است و این در حالی است که برخی مسئولان نمی دانند که در استان فارغ التحصیل دکترای نانو وجود دارد.



این پژوهشگر و مدرس دانشگاه توضیح داد: کاربردهای رشته نانو میان رشته ای است و در رشته های مهندسی، کشاورزی، پزشکی، علوم پایه و... کاربرد دارد.



وی اظهار کرد: با استفاده از کاربردهای این علم و بومی کردن آن، می توان مشکلاتی همچون آلودگی آب و هوای استان خوزستان را که سال هاست گریبان گیر ما است را حل کرد.

بوعذار که تاکنون در بیش از 13 کنفرانس بین المللی شرکت کرده است، گفت: با استفاده از پلیمرهای نانو می توان بر روی شن های روان تاثیر گذاشت، بدون اینکه بر سلامتی انسان ضرر وارد کند چون پس از مدتی تجزیه می شوند.



وی همچنین به تصفیه آب اهواز اشاره کرد و گفت: فرایند تصفیه که به شکل رایج و سنتی سال ها است که اجرا می شود، متاسفانه ایرادات بسیاری دارد و همچنین این نوع تصفیه هزینه بر است.



به گفته وی، ما می توانیم آلاینده هایی همچون فلزات سنگین، آلاینده های معدنی، صنعتی و ... را با استفاده از تکنولوژی نانوفتوکاتالیست ها و نانو فیلتراسیون حل کنیم.



بوعذار یادآور شد: روش های ذکر شده به جای روش های پیشین همچون کربن فعال و میکوفیلتراسیون بکار برده می شود.



وی گفت: با استفاده از روش سبز که کاملا نوین است با منبع کربوهیدرات به راحتی توانستیم این پروژه را توسط گروه تحقیقاتی فناوران نانو سبز توسعه دهیم و موفق به حذف آلاینده های آب با کمترین هزینه شدیم.



این مدرس دانشگاه گفت: ما می توانیم با مجموعه استانداری خوزستان بدون هیچ چشم داشتی و تنها با هدف حل مشکلات زیست محیطی همکاری کنیم.



به گفته وی، در این زمینه نیز راه کارهای علمی را تهیه کرده ایم که می توانیم آنها را در فضایی علمی ارائه دهیم.



مسئولان اطلاعات کافی از نانو ندارند



بوعذار ضمن ابراز نارضایتی از برخی مسئولان گفت: برخی مسئولان استان با متخصصان بومی همراه نمی شوند. شاید دلیل این باشد که در این زمینه مسئولان اطلاعات کافی ندارند.





وی گفت: همچنین برای نخستین بار در کشور توانستیم با استفاده از ذرات نانو اکسید فلزی با روش کاملا به صرفه و زیست سازگار، خوردگی موجود در صنایع دریایی را به مقدار زیادی از بین ببریم.



بوعذار توضیح داد: این در حالی است که پوشش های رایج در صنایع دریایی را باید هر دو یا سه سال مجدد تعمیر و رنگ آمیزی کرد.



وی ضمن تاکید بر راه اندازی این رشته در دانشگاه های اهواز گفت: نیاز به اراده، همت و روحیه قوی مسئولان است تا این رشته در اهواز و استان خوستان راه انداری، معرفی و جای خود را میان رشته ها باز کند.



به گزارش مهر، فواد بوعذار متولد 1358 در اهواز است که دکترای شیمی (نانو تکنولوژی) را از دانشگاه تربیت مدرس تهران کسب کرد. وی تا کنون 27 مقاله علمی در نشریات علمی جهان منتشر کرده و با دانشگاه صنعتی دانمارک (DTU) نیز همکاری هایی داشته است.



وی همچنین برنده حمایت تشویقی ستاد ویژه فناوری نانو تحت نظر ریاست جمهوری برای موضوع تحقیقات دکتری شده است.