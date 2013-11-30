جدیدترین داروی خوراکی ام اس در اختیار بیماران قرارگرفت

نسترن مجدی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که این داروی خوراکی از سه ماه پیش در دسترس بیماران ام اس قرا گرفته است، اظهار کرد: داروهای ایرانی به صورت 100 در صد رایگان به بیماران ام اس داده می شود.



وی افزود: وضعیت دارویی تغییری نکرده است اما مشکل دارویی خاصی در سطح استان در زمینه تامین داروهای بیماران ام اس وجود ندارد.



رئیس انجمن بیماران ام اس خوزستان تصریح کرد: فقط داروهای ایرانی به صورت رایگان در اختیار بیماران ام اس قرار می گیرد و داروهای خارجی با تخفیف 50 درصد ارائه می شود.



به گزارش خبرنگار مهر در پی اعمال تحریم های دارویی غرب علیه ایران، قیمت داروهای بیماران صعب العلاج سیری صعودی در پیش گرفت که موجب ناتوانی بیماران در تهیه این داروها شد.

