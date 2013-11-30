پنج مدرسه در آبادان ثبت میراث فرهنگی شد

سید محمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر این مدارس را شامل دبیرستان رازی، دبستان مهرگان، دبستان نسل انقلاب، دبستان آزادی (رهنما) و دبستان فروغی عنوان کرد.



وی افزود: مدارس یاد شده دارای ارزش تاریخی، فرهنگی و معماری و در بردارنده معماری سنتی و بومی منطقه و قابل حفاظت هستند.



مولوی اظهار کرد: بر این اساس، مدارس یاد شده طبق قوانین و مقررات ناظر بر حفاظت از آثار تاریخی ـ فرهنگی، تحت حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور قرار گرفتند.



مدیر آموزش و پرورش آبادان تصریح کرد: ثبت این مدارس بر اساس بررسی و اعلام نظر کارشناسان و اعضای شورای ثبت اداره کل میراث فرهنگی استان انجام شده است.



به گفته مولوی هرگونه مداخله در بناهای ثبتی یاد شده بدون اخذ مجوز از میراث فرهنگی استان بر اساس قوانین پیگرد حقوقی دارد.

