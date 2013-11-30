نتایج روز دوم مسابقات والیبال جانبازان و معلولان کشور اعلام شد

رئیس سازمان لیگ والیبال جانبازان و معلولان کشور شامگاه روز جمعه پس از برگزاری آخرین مسابقه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات با برگزاری سه دیدار در صبح جمعه آغاز شد که در دیدار اول تیم فیروز قزوین با نتیجه سه بر دو مغلوب تیم هیئت جانبازان و معلولان قم شد.

خضرالله ترابی افزود: در دیدار دوم رقابت بین تیم های شهرداری ارداق قزوین و دولفین غرب همدان با نتیجه سه بر یک به نفع شهرداری ارداق قزوین پایان یافت.

وی در رابطه با بازی سوم نوبت صبح نیز اعلام کرد: در بازی سوم تیم هیئت جانبازان و معلولان شاهرود میزبان مسابقات با نتیجه سه بر صفر مسابقه را به حریف خود مخابرات خراسان رضوی واگذار کرد.

رئیس سازمان لیگ والیبال جانبازان و معلولان کشور با بیان اینکه رقابت تیم های حاضر در مسابقه با برگزاری سه دیدار دیگر در عصر ادامه یافت بیان داشت: در اولین بازی تیم هیئت جانبازان و معلولان قم با نتیجه سه بر صفر تیم شهرداری ارداق قزوین را شکست داد.

ترابی گفت: در دیگر بازی نوبت عصر تیم فیروز قزوین با نتیجه سه بر دو از سد تیم مخابرات خراسان رضوی گذشت.

وی اعلام داشت: در بازی آخر که دقایقی پیش پایان یافت تیم هیئت جانبازان و معلولان شاهرود میزبان مسابقات با نتیجه سه بر صفر حریف خود تیم دلفین غرب همدان را پشت سر گذاشت.

مسابقات گروه سوم والیبال جانبازان و معلولان لیگ دسته یک قهرمانی باشگاه های با حضور شش تیم منتخب باشگاه های کشور به میزبانی شاهرود در حال برگزاری است.

در این مسابقات تیم های هیئت جانبازان و معلولان شاهرود و قم، مخابرات خراسان رضوی، دلفین غرب همدان و دو تیم شهرداری ارداق و فیروز از استان قزوین از هفتم آذرماه طی سه روز به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.