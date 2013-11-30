آواربرداری مناطق زلزله زده در مراحل پایانی/ مدارس باز است

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که حدود 24 ساعت از زمین لرزه در شهرستان دشتستان می‌گذرد، پس‌لرزه‌ها در این شهرستان همچنان ادامه دارد و این پس‌لرزه ها مردم را نگران کرده است.

بسیاری از مردم از ترس زمین‌لرزه‌های مجدد بیشتر اوقات را در فضاهای باز می‌گذرانند و کمتر در خانه‌های خود حاضر می شوند و بسیاری نیز شب را تا صبح در حیاط و یا پارک‌ها سپری می‌کنند.

عملیات آواربرداری مناطق زلزله‌زده از صبح جمعه آغاز شد و بخش عمده‌ای از کار با تلاش دستگاه‌های مختلف اجرایی استان بوشهر به پایان رسید.

کمپ‌های اسکان موقت نیز برای اسکان مردم مناطق زلزله‌زده ایجاد شده است و تعداد زیادی چادر در این کمپ‌ها مستقر شده است تا مردم برای اسکان با مشکلی مواجه نشوند.

مسئولان استان بوشهر و تعدادی از مسئولان کشوری نیز از صبح جمعه در بین زلزله‌زدگان حاضر شدند و از نزدیک در جریان وضعیت زلزله زدگان قرار گرفتند و روز شنبه رئیس‌جمهور به استان بوشهر سفر خواهد کرد تا با حضور در نشست شورای اداری، تصمیمات لازم برای کمک به زلزله زدگان اتخاذ شود.

ایجاد 25 کمپ اضطراری در مناطق مختلف دشتستان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از ایجاد 25 کمپ اضطراری در مناطق مختلف دشتستان خبر داد و اظهار داشت: یک‌هزار چادر امدادی چهارنفره در این کمپ‌ها نصب شده است و دو هزار موکت و چهار هزار تخته پتو توزیع شده است.

عبدالکریم شعبان‌زاده از فعالیت بیش از 300 امدادگر جمعیت هلال احمر در این زمین‌لرزه خبر داد و بیان داشت:امدادگران با تجهیزات کامل امدادی به‌همراه 15 دستگاه آمبولانس پیشرفته و مدرن به امدادرسانی می‌پردازند.

وی به استفاده از دو فروند بالگرد برای تسریع در عملیات امدادرسانی در این منطقه خبر داد و ادامه داد: امکانات مورد نیاز در منطقه مهیا است و در صورت نیاز آسیب‌دیدگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر افزود: امدادگران در نقاط مختلف شهرستان مشغول به امدادرسانی هستند و تمام تلاش خود را برای خدمات‌رسانی بهتر و مطلوب‌تر به کار گرفته‌اند.

پایان آواربرداری در معابر/ آواربرداری منازل مسکونی در مراحل پایانی

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر نیز جمعه‌شب در حاشیه بازدید از آواربرداری مناطق زلزله زده اظهار داشت: عملیات امدادرسانی از نخستین لحظات زمین لرزه آغاز شد و عملیات آواربرداری نیز از صبح جمعه آغاز شد.

شاپور رستمی با اشاره به پایان عملیات اواربرداری معابر مناطق زلزله زده شهرستان دشتستان، تاکید کرد: با همکاری دستگاه های اجرایی، عملیات آواربرداری با سرعت انجام شده است و تاکنون 80 درصد عملیات آواربرداری در مناطق زلزله‌زده دشتستان به پایان رسیده است.

وی افزود: عملیات آواربرداری تنها بخش‌هایی در بافت‌ها و مناطقی که دارای قدمت و به صورت غیر اصولی ساخت و ساز صورت گرفته باقی مانده است که تلاش به‌منظور آوار برداری هرچه زودتر آنها در دست انجام است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به ایجاد کمپ‌های موقت اسکان در روستاها، تصریح کرد: عملیات اسکان موقت روستاییان در حال حاضر در حال انجام است.

مدارس دشتستان آسیب چندانی ندیده‌اند/ مدارس شنبه باز است

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت مدارس در مناطق زلزله زده شهرستان دشتستان اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه زمین لرزه روز پنجشنبه در برازجان باعث بروز خسارات جانی و مالی به مردم این شهر شد.

خلیل رضائی ادامه داد: خوشبختانه مدارس شهرستان دشتستان در این حادثه آسیب چندانی ندیده‌اند و تنها دیوار برخی از مدارس روستایی فرو ریخته است.

وی با اشاره به باز بودن مدارس مناطق زلزله زده شهرستان دشتستان، تصریح کرد: مدارس روند عادی خود را سپری خواهند کرد و فرهنگیان نیز مثل گذشته در محل کار خود حاضر می‌شوند.