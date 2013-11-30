سفره سلامت مردم یکی نیست/ عده ای در سیستم سلامت بالای یک میلیارد درآمد دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود پزشکیان در میزگرد برنامه نبض که اختصاص به بررسی چالشهای بیمه سلامت داشت، گفت: اگر می خواهیم قانون را اجرا کنیم، باید کسانی که در سیستم سلامت نیاز به خدمات دارند، تحت پوشش قرار بگیرند.

وی با بیان این مطلب که وظیفه حاکمیت دسترسی مردم به خدمات نظام سلامت است، افزود: در سال اول برنامه پنجم، دولت موظف بود که همه مردم را تحت پوشش بیمه همگانی قرار دهد. اما تا حالا این اتفاق نیفتاده و ما از دولت آقای روحانی انتظار داریم به قانون عمل کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر این نکته که قانون یعنی عدالت، تصریح کرد: حداقل امسال در قانون بودجه برای کسانی که بیمه نیستند، منابع ببینند.

پزشکیان در پاسخ به این سئوال که مشکل بیمه نشدن همه مردم چیست، گفت: مشکل دولت است. اگر دولت همین الان قانون را اجرا کند، مشکل حل می شود. زیرا، تا زمانی که همه مردم تحت پوشش بیمه قرار نگیرند، مشکل پابرجاست.

وی با عنوان این مطلب که ما باید بر اساس پولی که داریم سفره پهن کنیم، افزود: متولیان امر سلامت باید متعهد شوند که قانون را اجرا کنند.

وزیر اسبق بهداشت با بیان این جملکه که ما فقط با لغات بازی می کنیم، ادامه داد: عدالت در سلامت آن زمان محقق می شود که وقتی یک فرد بی پول در بیمارستان بستری می شود، به او خدمات بدهیم.

وی با گلایه و انتقاد از تعدد صندوقهای بیمه ای، وزارت بهداشت را مسئول برخورد با این قبیل صندوقها دانست و گفت: وزارت بهداشت طبق قانون موظف است به بیمه ها تذکر بدهد و اساسا حق ندارند که صندوقهای بیمه ای بزنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهارداشت: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، باید یقه این صندوقهای بیمه ای را بگیرند.

وی با اشاره به زمان آوردن بودجه کل کشور به مجلس، تاکید کرد: اگر قانون اجرا شود، سهم مردم از پرداخت هزینه های سلامت از 30 درصد هم کمتر می شود.

پزشکیان با بیان این مطلب که در سیستم سلامت یک عده بالای یک میلیارد تومان درآمد دارند و عده ای هم 500 هزار تومان، افزود: ما از دولت بودجه نمی خواهیم. همین پول 10 درصد هدفمندی یارانه ها و عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت را بدهد، می توان همه را تحت پوشش بیمه قرار داد.