میزان بازپرداخت وام های مستنکفین علوم پزشکی/ تحقق 30 درآمد بدهی ها

دکتر بهزاد تدین در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به استقبال گسترده دانش آموختگان از بازپرداخت بدهی شان، بازپرداخت بدهی ها موجب می شود که صندوق رفاه بتواند به رسالت خود بهتر عمل کند و این مبالغ را به صورت وام در اختیار سایر دانشجویان نیازمند قرار دهد.

وی اظهار داشت: در این مدت 120 هزار مورد پرداخت داشتیم که این میزان 30 درصد درآمد صندوق رفاه را تامین کرد و نشان داد با اطلاع رسانی مناسب میزان استقبال دانش آموختگان از پرداخت الکترونیکی و اینترنتی به میزان 4 برابر افزایش یافت.

وی اضافه کرد: البته پیش بینی می شود با توجه به میزان آشنایی این دانشجویان با پرداخت اینترنتی این میزان افزایش یابد.

مدیر دانش آموختگان صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت یادآور شد: دانش آموختگان برای اطلاع از وضعیت میزان بدهی خود می توانند به سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت مراجعه کنند و پس از ورود به پرونده خود می توانند بدهی را مشاهده کرده و آن را به صورت اینترنتی پرداخت کنند و افرادی هم که فیش های مربوطه را دریافت کردند توجه داشته باشند که طبق سررسید افساط عمل کنند.

وی گفت: میزان جریمه دیرکرد دانش آموختگان مستنکف 12 درصد میزان بدهی آنها است که این میزان جریمه کاملا منطبق بر اخذ جریمه دیرکرد وام در سیستم بانکی و بر اساس قانون است و از ابتدای آبان ماه برای افرادی که مشمول دیرکرد هستند اعمال می شود.