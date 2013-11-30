حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیگیری‌های بسیاری را برای حل مشکلات زلزله زدگان داشته‌ایم و تماس‌هایی با وزیر کشور و معاون ایشان برای همکاری در ارائه خدمات به زلزله‌زدگان داشته‌ایم.

وی افزود: وزیر بهداشت نیز همکاری های بسیار خوبی داشته‌اند و شاهد حضور گسترده تیم‌های بهداشتی و درمانی و ارائه خدمات مناسبی در این زمینه به مصدومان و حادثه‌دیدگان این زمین لرزه هستیم.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قطعی برق در شهرستان دشتستان نیز بیان داشت: با پیگیری‌هایی که داشتیم، وزیر نیرو، معاون خویش را برای رفع این مشکل مامور کردند و شاهدیم که شبکه‌های برق در اولین فرصت بازسازی و اصلاح شد.

وی به حضور رئیس ستاد حوادث مترقبه کشور در محل وقوع زمین‌لرزه اشاره کرد و گفت: ایشان عیادتی نیز با مصدومان این حادثه داشتند و بر لزوم رفع هر چه سریع‌تر مشکلات حادثه دیدگان تاکید کردند.

موسوی‌نژاد تاکید کرد: رفع مشکلات حادثه دیدگان این زمین‌لرزه، همت همه مسئولان را می‌طلبد که امیدواریم شاهد این تلاش و جدیت همچون گذشته باشیم.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: تلاش‌های بسیار زیادی برای رفع مشکلات زلزله زدگان صورت گرفته است و ماشین‌الات و تجهیزات نیز از سایر مناطق به این مناطق ارسال شده است.