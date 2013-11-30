سید نعمت خلیفه ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: علیرضا نصر در اردوی تیم ملی است و این هفته نمی تواند تیم ما را همراهی کند به همین دلیل در برخی اوزان برای انتخاب نفر اصلی با مشکل مواجه هستیم که در صددیم با اعتماد به جوانان مشکلات خود را مرتفع سازیم.

وی ادامه داد: دو بازی سخت مقابل قوامین و شهرداری ورامین داریم، تیم های پرمهره ای که فصل قبل عناوین اول و دوم را کسب کردند. ولی ما هم دانشگاه آزاد هستیم و بدون شک روز سختی را برای رقبای خود رقم زده و با هدف کسب تمام امتیازات ممکن راهی میدان خواهیم شد تا صدر جدول را در اختیار داشته باشیم.

سرمربی دانشگاه آزاد در خصوص آسیب دیدگی مهدی خدابخش گفت: مهدی دوران نقاهت را پشت سر گذاشته و این هفته می تواند در ترکیب تیم ما به میدان برود. توجه ما به جوانان است و این هفته هم دو چهره جدید را در ترکیب قرار می دهیم و مطمئن هستم این پدیده ها همه را غافلگیر خواهند کرد.

خلیفه در پایان گفت: تمرینات خیلی خوبی را در روزهای اخیر پشت سر گذاشتیم و با آمادگی کامل به دیدار رقبای خود می رویم. لیگ امسال سخت و فشرده است که باید حساب شده ترکیب خود را انتخاب کرده و به مصاف رقبا برویم.