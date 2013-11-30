ساخت رادار هواشناسی "آسمان" در کشور/ رصد ابرهای بارور

محسن فیروزمند- از محققان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پروژه تحقیقاتی که در دانشگاه امام حسین اجرایی شد اقدام به طراحی و ساخت رادار هواشناسی به نام رادار هواشناسی "آسمان" شد.

وی ادامه داد: این رادار با هدف تشخیص و رصد ابرهایی با قابلیت بارور شدن دارند، طراحی و ساخته شده است.

فیروزمند به بیان نحوه عملکرد این رادار پرداخت و اظهار داشت: این رادار سیگنالی را در باند X ارسال می‌کند و توسط پردازشگری سیگنال‌هایی که به سمت زمین برمی‌گردند را دریافت و تحلیل می‌کند.

این محقق با بیان اینکه این پردازشگر قادر به تخمین دانسیته ابر است، ادامه داد: بر اساس میزان دانسیته ابرها می‌توان متوجه شد که ابری قابلیت بارور شدن دارد یا خیر.

وی اضافه کرد: اطلاعات به دست آمده از این برآورد در اختیار مراکز مربوط ارسال قرار داده خواهد شد تا آنها با استفاده از یکسری مواد اقدام به بارورسازی ابرها کنند.

فیروزمند برد رادار آسمان را 200 کیلومتر ذکر کرد و یادآور شد: این رادار ابرهایی که در فاصله تا 200 کیلومتری باشند را تشخیص می‌دهد و با یکسری آنالیز داده‌ها را ارسال می‌کند.

این محقق تیم رادار آسمان با اشاره به میزان دقت این رادار، خاطر نشان کرد: این رادار را با رادارهای روسی مقایسه کردیم و مشاهده شد که پارامترهایی که استخراج می‌کند از نوع روسی بهتر است.

وی از کاربرد آزمایشی این رادار خبر داد و اظهار داشت: این رادار به منظور انجام تست‌های میدانی در منطقه کوهپایه اصفهان مستقر شده و در حال انجام این تست‌ها است.

فیروزمند با تاکید بر اینکه این طرح یک پروژه یک ساله بوده است، گفت: این پروژه در راستای بومی سازی این نوع رادارها و قطع وابستگی به سایر کشورها چون روسیه اجرایی شده است.