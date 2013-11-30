سومین برد فصل مانیزان کرمانشاه برابر کوشای البرز رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر جمعه در شهرهای مختلف کشور برگزار شد که در یکی از این دیدارها مانیزان کرمانشاه موفق به شکست کوشای البرز شد.

در این دیدار که در سالن شهید بهشتی کرمانشاه برگزار شد تیم میزبان توانست با نتیجه "64-58" حریف خود را شکست دهد و به سومین برد خود در این مسابقات دست یابد.

دو تیم در این بازی بسیار خوب ظاهر شدند و بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند اما در نهایت این تیم مانیزان بود که با استفاده از شرایط میزبانی و حمایت هواداران کرمانشاهی توانست نتیجه را به سود خود پایان دهد و امتیاز این بازی خانگی را به حساب خود واریز کند.

نماینده کرمانشاه در این فصل هر سه دیدار خانگی خود را با برد پشت سر گذاشته است اما در خارج از خانه نتوانسته عملکرد خوبی از خود به جا گذارد و امتیازی را به دست نیاورده است.

مانیزان با این پیروزی 8 امتیازی شد و با یک پله صعود در مکان چهارم جدول رده بندی قرار گرفت و تیم کوشای البرز نیز با کسب 6 امتیاز نهم است.

تیم مانیزان در هفته ششم لیگ دسته اول بسکتبال، از ساعت 16 جمعه( 15 آذر) مهمان پالایش نفت آبادان تیم دوم جدول رده بندی خواهد بود.