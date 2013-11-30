معرفی 5 استاندار دیگر به هیات دولت/ فقط خراسان رضوی و قزوین تعیین تکلیف نشده اند

حسینعلی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که آیا در هفته جاری شاهد معرفی استانداران جدید برای 7 استان باقی مانده خواهیم بود یا خیر؟ اظهار کرد: در این هفته با تصمیم هیات دولت احتمالا شاهد معرفی استانداران جدید خواهیم بود.

وی افزود: برای استان های کردستان و بوشهر گزینه های مورد نظر وزارت کشور را به هیات محترم دولت معرفی کرده ایم و پرونده های استانداران این استان ها در دولت است، منتظر تصمیم هیات دولت در خصوص معرفی استانداران پیشنهاد شده هستیم.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه فقط برای استانداران دو استان باید تعیین تکلیف شود، تصریح کرد: کار معرفی استانداران در 24 استان به پایان رسیده است و کار معرفی استانداران 5 استان دیگر در حال نهایی شدن است. فقط درباره استان های خراسان رضوی و قزوین باید تعیین تکلیف شود و از بین گزینه های مطرح برای این استان ها، گزینه نهایی انتخاب و به هیات وزیران برای تعیین تکلیف نهایی، معرفی شود.

وی در عین حال حال ادامه داد که وزیر کشور صبح امروز برای معرفی استاندار جدید کرمانشاه در این استان حضور خواهد داشت و عصر امروز برای معرفی استاندار جدید آذربایجان غربی نیز به این استان سفر خواهد کرد.

امیری در خصوص اقدامات وزارت کشور برای رفع مشکلات مردم زلزله زده برازجان گفت: رئیس سامان مدیریت بحران وزارت کشور برای پیگیری و رفع مشکلات در منطقه حضور دارد و شورای مدیریت بحران استان بوشهر نیز از دقایق اولیه زلزله اقدامات خود را برای رفع مشکلات مردم آغاز کرده است.

وی گفت: امکانات اولیه برای اسکان و رفع مشکلات مردم زلزله زده برازجان در منطقه فراهم شده و گزارش اوضاع و احوال منطقه مرتبا از سوی وزیر کشور و بنده دنبال می شود.